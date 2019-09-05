تاريخ انتهاء الاقامة ورابط الاستعلام عنها من خلال موقع أبشر للجوازات
يمكنكم معرفة تاريخ انتهاء الإقامة من خلال الاستعلام عن صلاحية إقامة عبر موقع أبشر للجوازات، الذي يقدم خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهو اهم التواريخ التي يجب التنبه إليها خاصة المغترب أو المقيم، حتي لا يتعرض لدفع غرامات مالية، والعمل علي تجديدها قبل موعد انتهاء صلاحيتها، حتي لا يتعرض إلى الترحيل خارج أراضي المملكة العربية السعودية، ويمكن تسديد قيمة تجديد الإقامة إلكترونيا من خلال موقع أبشر.
تاريخ انتهاء الاقامة
أتاحت المملكة العربية السعودية تجديد الإقامة والاستعلام عنها من خلال موقع أبشر للجوازات أو من خلال تنزيل التطبيق الخاص بموقع أبشر، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل عملية إجراء الخدمات إلكترونيا، بدلا من الذهاب إلى المؤسسات الحكومية والعمل علي توفير الوقت والجهد المبذول من قبل الوافدين والمغتربين، والآن سوف نتعرف علي خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة وكيفية تجديدها.
- الدخول إلى موقع أبشر للجوازات.
- ثم النقر علي “الاستعلامات الإلكترونية” .
- ثم الدخول علي صفحة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.
- ثم إدخال رقم الإقامة المراد الاستعلام عنها.
- وإدخال رمز التحقق المرئي.
- ثم النقر علي كلمة عرض.
- سوف تظهر فورا صلاحية الإقامة، وموعد انتهائها.