تاريخ انتهاء الاقامة ورابط  الاستعلام عنها من خلال موقع أبشر للجوازات







يمكنكم معرفة تاريخ انتهاء الإقامة من خلال الاستعلام عن صلاحية إقامة عبر موقع أبشر للجوازات، الذي يقدم خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهو اهم التواريخ التي يجب التنبه إليها خاصة المغترب أو المقيم، حتي لا يتعرض لدفع غرامات مالية، والعمل علي تجديدها قبل موعد انتهاء صلاحيتها، حتي لا يتعرض إلى الترحيل خارج أراضي المملكة العربية السعودية، ويمكن تسديد قيمة تجديد الإقامة إلكترونيا من خلال موقع أبشر.







تاريخ انتهاء الاقامة

أتاحت المملكة العربية السعودية تجديد الإقامة والاستعلام عنها من خلال موقع أبشر للجوازات أو من خلال تنزيل التطبيق الخاص بموقع أبشر، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل عملية إجراء الخدمات إلكترونيا، بدلا من الذهاب إلى المؤسسات الحكومية والعمل علي توفير الوقت والجهد المبذول من قبل الوافدين والمغتربين، والآن سوف نتعرف علي خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة وكيفية تجديدها.







الدخول إلى موقع أبشر للجوازات.

ثم النقر علي “الاستعلامات الإلكترونية” .

ثم الدخول علي صفحة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ثم إدخال رقم الإقامة المراد الاستعلام عنها.

وإدخال رمز التحقق المرئي.

ثم النقر علي كلمة عرض.

سوف تظهر فورا صلاحية الإقامة، وموعد انتهائها.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة الدخول إلى موقع أبشر للجوازات.

ثم تسجيل الدخول إذا كنت مسجل من قبل، في حالة انك مستخدم جديد لابد من التسجيل في موقع أبشر.

قم بتسجيل الدخول برقم الهوية الخاص بك وكتابة كلمة المرور.

ثم اضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية، وانقر علي أختيار الجوازات.

ثم قم بالنقر علي “تجديد الإقامة”.

سوف يظهر رقم الإقامة وتاريخ صدورها، وموعد انتهاء الإقامة.

يمكن تسديد رسوم تجديد الإقامة إلكترونيا، من خلال إضافة الحساب البنكي، أو سدادها من خلال أحد مكاتب الجوازات. قم باختيار الإقامة التي تود تجديدها للعامل وسوف تظهر كافة بياناته.

قم بالضغط علي اختيار مدة تجديد الإقامة، والنقر علي الموافقة علي كافة الشروط والأحكام.

ثم النقر علي كلمة تجديد.

سوف تظهر صفحة يجب التأكد من بيانات العامل، ثم الضغط علي كلمة تجديد.

وبهذه الخطوات تكون أتممت عملية تجديد الإقامة بنجاح.

قم بتحديد عملية استلام وثيقة تجديد الإقامة، أما من مكتب الجوازات مجانا أو من خلال البريد.





