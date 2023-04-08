برنامج الكاش في الطريق “شارك واحصل” على جوائز نقدية قيمة طوال شهر رمضان 2023-1444

يعد برنامج الكاش في الطريق من أهم برامج المسابقات الرمضانية، ويعرض على قناة sbc السعودية، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يختلف كثيرًا عن كافة البرامج الخاصة بالمسابقات، حيث أن مقدمي البرنامج هم من سيذهبون إلى الناس في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم أفضل الجوائز القيمة، ولمعرفة تفاصيل أكثر يمكنكم متابعة المقال التالي.

نبذه عن برنامج الكاش في الطريق

أكد حسن الحربي مقدم البرنامج أنه مميز للغاية، حيث تساعد الفكرة في إدخال الفرح والسرور على نفوس العديد من الأسر السعودية في جميع أنحاء المملكة، مع تقرب فريق العمل إلى الفائزين، لمعرفة مدى احتياجهم للمبلغ المالي الذي حصلوا عليه، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على الجميع.

جديرا بالذكر أن البرنامج ميداني، حيث يتم الذهاب الى منزل كل متسابق على عكس باقي البرامج الأخرى، الأمر الذي جعل هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تقوم بالإعلان عن كافة برامجها ومحتواها خلال شهر رمضان، وقد جاء برنامج الكاش في الطريق من بينهم، وأكدت على أن الجوائز المالية سوف تصل إلى آلاف الريالات السعودية، وهذا طوال شهر رمضان، حيث يتم توجيه 5 أسئلة إلى العائلة الواحدة طوال الشهر الفضيل.

تقدرون تربحون معنا أنتم أيضًا بسؤال الجمهور وقيمته 3000 ريال، وسؤال حلقتنا الخامسة عشر هو : ايش كان السؤال الأول في حلقة اليوم ؟ شروط السحب :

– متابعة حساب تویتر #قناة_SBC

– الإعجاب على التغريدة

– الإجابة كرد على التغریدة، مع هاشتاق #الكاش_في_الطريق

وبكذا دخلت السحب معنا👍🏻 pic.twitter.com/uTOPwA32C1 — SBC channel (@SBC_Channel) April 6, 2023

موعد برنامج الكاش في الطريق

يتم عرض البرنامج عبر قناة sbc السعودية، طوال أيام شهر رمضان 2023، بصورة يومية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة، ويتم إذاعة المسابقة بواسطة مجموعة من الاعلاميين، وهم كالتالي، هبة الحسين، مشاري العتيبي، حسن الحربي.