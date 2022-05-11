“بالخطوات” تجديد استمارة السيارة في السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات إلى المواطنين في السعودية ومنها تجديد استمارة السيارة إلكترونيا دون فحص، ويتم ذلك طبقا لبعض الضوابط المقررة من المديرية العامة للمرور في المملكة، وقد وفرت المديرية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن إنجازها عبر منصة أبشر بطريقة سهلة لجميع الأفراد المتواجدين في المملكة سواء المواطنين أو الوافدين، ومن ضوابط تجديد استمارة السيارة أن تكون جميع غرامات التأخير قد تم سدادها، ومن خلال الفقرة التالية نتابع معكم كيفية عمل تجديد للاستمارة عبر منصة أبشر وكذلك كيفية الاستعلام عنها ومعرفة الرسوم المقررة.

طريقة تجديد استمارة السيارة في السعودية

يمكن أن يقوم أي مواطن بعمل تجديد استمارة السيارة الخاصة به عبر أبشر دون عملية فحص، ويتم ذلك من خلال الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

أولا التوجه إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول على الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة التالية هي الضغط على خدمات ثم خدمات المركبات.

بعد ذلك يتم الضغط على اختيار إدارة المركبات ثم تجديد رخصة سير.

يتوجه الموقع إلى استمارة التجديد المطلوبة ويظهر خيار الموافقة على الشروط فيجب الضغط عليه.

أخيرا يتم الضغط على اختيار تجديد الاستمارة وسوف يتم إرسال رسالة للتأكيد على إتمام التجديد.

استعلام رسوم تجديد استمارة السيارة عبر أبشر

حتى يستعلم أي مواطن عن مقدار الرسوم المطلوبة لتجديد استمارة السيارة يمكن اتباع الخطوات التالية: