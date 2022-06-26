في الآونة الأخيرة تم صدور العديد من القرارات من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية، وهذا بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وسعياً لتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، وجدير بالذكر أن العديد من المُواطنين في المملكة قد يتساءلون عن تفاصيل قرار إيقاف التعامل على بوابة الرياض.. وما هي الأنظمة الوزارية المُعتمدة في السعودية.. كُل ذلك سوف نُجيب عليه تفصيلاً عبر التقرير التالي.

حقيقة إيقاف التعامل ببوابة الرياض الإلكترونية

بوابة الرياض التعليمية الإلكترونية تُعد واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية، وذلك حيث يعتمد عليها جميع الكوادر التعليمية بكافة المناطق في السعودية، وجاء قرار اليوم بإيقاف التعامل على بوابة الرياض التعليمية، وسوف نُسلط الضوء فيما يلي على تفاصيل هذا القرار.

قرار إيقاف التعامل على بوابة الرياض

بحلول يوم السبت 26 ذو القعدة 1443 هـ المُوافق 25 يونيو 2022 مـ قام الدكتور “حسن بن محسن خرمي” مُدير الإدارة التعليمية بالرياض بإصدار قرار إيقاف التعامل ببوابة الرياض، ومن ثَم تم تعميم هذا القرار على “مُدير عام التعليم للشؤون المدرسية” وأيضاً “مُدير التعليم للشؤون التعليمية”، وسوف يتم البدء في تطبيق هذا القرار والعمل به في جميع المُديريات بالمملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أنه سوف يتم إيقاف العمل على البوابة، حيث يتم تعويض ذلك عبر التوجه إلى أي من الأنظمة الوزارية الإلكترونية التي أثبتت فاعليتها خلال الفترة المُنصرمة، وسوف يتم التوجه إلى تلك الأنظمة في إجراء جميع المُعاملات الإلكترونية التابعة لـ”وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن تلك الأنظمة طالما تميزت بسهولة الاستخدام وذلك فضلاً على تقديمها قائمة من الخدمات الرائعة للفئات المُستهدفة.

بوابة الرياض التعليمية

هي واحدة من المِنصات الإلكترونية التي يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لـ”مُنتسبي وزارة التعليم بالرياض”، فهي بوابة الخدمات الإلكترونية التعليمية الأولى التي من خلالها يتم إتاحة الاستفادة من قائمة الخدمات المُقدمة للكوادر التعليمية والإدارية بمنطقة الرياض، حيث يُمكن الاستفادة من تلك الخدمات عبر التوجه لفتح البوابة ومن ثَم تسجيل الدخول من خلال إرفاق “رقم الهوية الوطنية” وكافة البيانات الأخرى في حقولها المُخصصة لذلك.

ما هي الأنظمة الوزارة المُعتمدة في السعودية؟

من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية تم اعتماد الأنظمة الإلكترونية التي يتم استخدامها من قِبل الفئات التي تم استهدافها من ذلك، وذلك مُنذ بدء انتشار جائحة الفيروس المُستجد، وبالفعل قد أثبتت تلك الأنظمة نجاحاً باهراً خلال تلك الفترة، وتتمثل الأنظمة الإلكترونية الوزارية في السعودية في الآتي: