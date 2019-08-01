المملكة العربية السعودية تسمح للمرأة بالسفر بكامل حريتها دون إذن ولي أمرها

كشفت اليوم الخميس صحيفة عكاظ التابعة للمملكة العربية السعودية أن الحكومة قامت ببعض التعديلات على نظام الأحوال المدنية ووثائق السفر تتيح للمرأة السعودية أن تقوم باستخراج جواز سفر دون أن يكون هناك شرط موافقة ولي أمرها عكس ما كان في السابق حيث كان لابد للمرأة من أجل استخراج جواز السفر موافقة ولي أمرها كما يمكن للمرأة أن تكون رب أسرة

لا ولاية على المرأة في السفر

وأقرت صحيفة عكاظ السعودية أنه بعد التعديلات الحديثة أصبح للمرأة السعودية نفس الحقوق التي يمنحها القانون للرجل السعودية في ما يتعلق بخصوص السفر الى دولة أخرى لمن تجاوز عمرهم ال21 عام أما من أقل من هذا السن فيجب أن يوافق ولي الأمر وبحسب التعديلات الجديدة وإلغاء المادة الثالثة من قانون الأحوال المدنية السعودي والتي كانت توافق أن يشمل جواز السفر زوجة حاملي الجنسية السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر كما أيضا تم الغاء نص محل إقامة المرأة السعودية المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما من المادة الـ30 لتصبح على النحو التالي محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه كما أيضا منحت للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة كما يحق لها أن تقوم بالتبليغ عن حالات الوفاة وحالات الولادة

وعند اعلان هذه التعديلات تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن سعادتهم بهذا القرار ونشروا #لا_ولايه_علي_سفر_المراه