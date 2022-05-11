المرور السعودي يعتبر سير المركبة بلا لوحة أمامية مخالفة قانونية

أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية إن سير المركبة بلا لوحة أمامية يُعد مخالفة مرورية، حيث قامت عبر صفحاتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر مجموعة من الرسائل التوعية، مثل “تجنب السير بالمركبة بلا لوحة أمامية“، وتعتبر إدارة المرور السعودية هي المخولة لتنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر عن مخالفة سير المركبة بلا لوحة أمامية في المملكة.

مخالفة سير المركبة بدون لوحة أمامية

تعتبر مخالفة سير المركبة بدون لوحة أمامية هي واحدة من ضمن القوانين التي وضعتها وزارة الداخلية في المملكة، لتجنب العديد من المخاطر التي يمكن أن تحدث عند سير المركبات بدون لوحة، لاسيما أن هناك العديد من الحوادث المرورية التي تحدث دون معرفة المركبات، وفي حالات أخري تسرق العديد من السيارات مما لا تعطي القدرة لدي الجهات المختصة في إمكانية البحث عنها، وإحداث الفوضى في أنحاء البلاد وعدم السيطرة على الأمن في كافة أنحاء المملكة، ولذلك فإنه لابد من وضع مخالفة مرورية حسب ما تقدرها الحكومة السعودية.

قيمة المخالفة سير المركبة بدون لوحة أمامية

فرض المرور السعودي مؤخراً العديد من المخالفات، وذلك ضمن الإجراءات المشددة، للخارجين عن القانون المرور السعودي، وذلك تم وضع مخالفة بقيمة 100 – 150 ريال سعودي على من يفقد أو يسير بدون لوحة أمامية للمركبة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات.

طرق الاستعلام عن المخالفة المرورية

تسعي المملكة لتحويل جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، حيث أصبح من الممكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ورقم لوحة السيارة على منصة أبشر سواء للمواطن السعودي أو المقيم من خلال مجموعة من الخطوات، وهي كالتالي: