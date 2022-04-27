المرور: شرطان لنقل ملكية مركبة عليها مخالفات لآخر بدون| ومخالفة تُسجل خلال يومين

محمد فوزي

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من السير بالمركبة في بطون الأودية ومخرات السيول أثناء جريانها، وهو ما يوقع غرامة فورية قيمتها 10 آلاف ريال، في الوقت الذي ردت فيه على عدد من استفسارات المواطنين والمقيمين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، ومن أبرزها توضيح موعد نزول مخالفة قطع الإشارة على المخالف، وشروط نقل ملكية سيارة عليها مخالفات إلى آخر لا يملك أي مخالفات.

المرور: شرطان لنقل ملكية مركبة عليها مخالفات لآخر بدون| ومخالفة تُسجل خلال يومين

شروط لنقل ملكية المركبة

وردًا على سؤال أحد المواطنين، يستفسر فيه عن مدى إمكانية نقل ملكية سيارة من شخص عليه مخالفات إلى شخص آخر لا يملك في سجله أي مخالفات مرورية، فأوضحت الإدارة إلى أنه يوجد شرطان فقط لإتمام تلك الخدمة، لاسيما وأن وجود مخالفات على مالك السيارة لا يمنع نقل ملكية المركبة، إلا بإتمام هذين الشرطين فقط.

المرور: شرطان لنقل ملكية مركبة عليها مخالفات لآخر بدون| ومخالفة تُسجل خلال يومين 1 27/4/2022 - 5:35 م
المرور: شرطان لنقل ملكية مركبة عليها مخالفات لآخر بدون| ومخالفة تُسجل خلال يومين

المرور يُعلن رسميًا إعفاء تلك المركبات من رسوم التجديد وغرامات التأخير

ويتمثل شرطي نقل ملكية السيارة في سريان رخصتها الأساسية، بالإضافة إلى إتمام بند الفحص الدوري لها، والوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه.

وموعد تسجيل مخالفة قطع الإشارة

أما فيما يتعلق بمخالفة قطع الإشارة الضوئية، فأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يتم تسجيل المخالفات في الفترة ما بين يومين إلى 5 أيام، ويُمكن الاستعلام عنها برقم اللوحة إلكترونيًا كالآتي:

  • تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.
  • كتابة اسم المستخدم والرمز السري.
  • كتابة كلمة التحقق المرئي.
  • الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.
  • ثم الذَّهاب إلى خِيار المرور.
  • ثم اختيار استعلام المخالفات المرورية.
  • إدخال رَقْم اللوحة.
  • ثم إدخال الرَّقْم التأكيدي.
  • ثم الضغط على عرض أو استعلام.
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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