المرور: شرطان لنقل ملكية مركبة عليها مخالفات لآخر بدون| ومخالفة تُسجل خلال يومين

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من السير بالمركبة في بطون الأودية ومخرات السيول أثناء جريانها، وهو ما يوقع غرامة فورية قيمتها 10 آلاف ريال، في الوقت الذي ردت فيه على عدد من استفسارات المواطنين والمقيمين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، ومن أبرزها توضيح موعد نزول مخالفة قطع الإشارة على المخالف، وشروط نقل ملكية سيارة عليها مخالفات إلى آخر لا يملك أي مخالفات.

شروط لنقل ملكية المركبة

وردًا على سؤال أحد المواطنين، يستفسر فيه عن مدى إمكانية نقل ملكية سيارة من شخص عليه مخالفات إلى شخص آخر لا يملك في سجله أي مخالفات مرورية، فأوضحت الإدارة إلى أنه يوجد شرطان فقط لإتمام تلك الخدمة، لاسيما وأن وجود مخالفات على مالك السيارة لا يمنع نقل ملكية المركبة، إلا بإتمام هذين الشرطين فقط.

ويتمثل شرطي نقل ملكية السيارة في سريان رخصتها الأساسية، بالإضافة إلى إتمام بند الفحص الدوري لها، والوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه.

عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/Q7pSQZsJEJ — المرور السعودي (@eMoroor) April 24, 2022

وموعد تسجيل مخالفة قطع الإشارة

أما فيما يتعلق بمخالفة قطع الإشارة الضوئية، فأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يتم تسجيل المخالفات في الفترة ما بين يومين إلى 5 أيام، ويُمكن الاستعلام عنها برقم اللوحة إلكترونيًا كالآتي: