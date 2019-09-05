المرور السعودي يحذر قائدي السيارات وغرامات تصل إلى 2000 ريال







في إطار القرارات التنظيمية التي تقوم بها الإدارة العامة بـ المرور السعودي، وجهت منذ قليل تحذير مهم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وأكدت أن عدم الالتزام سوف يؤدي إلى فرض عقوبات على قائدي المركبات الغير ملتزمين، وذلك بدفع غرامات مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال سعودي، وأكدت الإدارة أن ذلك يأتي في إطار محاولتها إلى تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها أي شخص على الطرق والحفاظ على سلامة الجميع.







تحذير المرور السعودي والعقوبات المُتوقعة

هذا وقد تحذير المرور السعودي متعلق بلوحات المركبات، حيث أكد أنها يجب أن تكون واضحة وأن أي لوحة لأي مركبة من أي نوع سوف تكون غير واضحة سوف يتعرض قائدها وصاحبها إلى العقوبة المالية، التي سوف تتراوح ما بين 1000 و 2000 ريال سعودي.







وأكدت المديرية أنها تسعى من خلال ذلك الإجراء إلى حماية الجميع، خاصة أن تلك اللوحة هي العنوان الرسمي لكل قائد مركبة على الطريق، طالما لم يتم إيقافه والإطلاع على هويته، وهذا الأمر يعمل على حماية الأطراف الأخرى، وكذلك يساعد المرور في تنظيم السرعة على الطرق من خلال تسجيل المخالفات عن طريق تلك الأرقام اللوحية، مما يؤدي إلى التزام الجميع.

هذا ومن المعروف أن عدد الحوادث على الطرق في المملكة العربية السعودية، يسجل أرقام مقلقة وهو ما يدفع جميع المسئولين إلى إصدار قوانين تساعد في تقليل تلك الأرقام.





