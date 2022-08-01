المؤسسة العامة للتأمينات تزف نبأ سارَّ للمواطنين والمتقاعدين بشأن المدد التأمينية

ردت المؤسسة العامة على استفسارات عدد من تساؤلات المواطنين والمقيمين والمتقاعدين التي تصل إليهم عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، ومؤخرًا كشفت عن مفاجأة سارَّة باستمرار إتاحة ضم المدد التأمينية خلال التعديلات الأخيرة، حيث بإمكان ضم مدد خدمتي التقاعد من التأمينات وفقة أنظمة التقاعد الأساسية الخاضعة للنظام، والتي تتمثل في عدة خطوات بسيطة.

ضم خدمة الى التأمينات الاجتماعية

ووأوضحت المؤسسة أنه بإمكان المستفيدين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، من تقديم طلب ضم مدة اشتراك سابقة لا تقل عن سنة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري لم يعوض عنها، وضمها إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير، سواء في حالة انتقاله من العمل في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو العكس، مع تيسير حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص.

كيفية ضم المدد إلكترونيًا

ولضم المدد التأمينية لابد من اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع المؤسسة أو تطبيق التأمينات.

النقر على زر ابدأ الخدمة.

ثم تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية.

أو الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

ثم تحديد نوع العميل.

ثم الذهاب إلى قائمة طلبات.

ثم اختيار خدمة ضم خدمة الى التأمينات الاجتماعية.

ثم إدخال البيانات المطلوبة.

وأخيرًا الموافقة على الإقرار ورفع الطلب.

شروط تقديم الخدمة