الشعودية تحذّر من التعامل بعملات افتراضية تستخدم اسم وشعار المملكة

انتشرت خلال الفترة الماضية عملات إفتراضية، تستخدم اسم العملة الوطنية للملكة العربية السعودية “الريال”، أو تستخدم شعار السعودية وهو ” نخلة وسيفان متقطاعان”، مثل عملة كربببتو ريال، وذلك لتسويق أنشطتها بشكل غير سليم ومضلل، ولذلك نفت المملكة العربية السعودية صلتها بتلك العملات الإفتراضية، وحذرت المواطنين منها أو التعامل مع تلك الأنشطة.

وأوضحت وزارة المالية السعودية، بأن أي تعامل بتلك العملات الإفتراضية التي تستخدم اسم العملة الوطنية والشعار للملكة من قبل أي شركة أو جهة لتسويق العملات الرقمية والإفتراضية، سيعرض نفسه للمسائلة القانونية وعرضة للإجراءات القانونية من الجهات المختصة داخل المملكة السعودية.

كما حذرت وزارة المالية من التعامل والإستثمار في العملات الإفتراضية والمشفرة، فهي غير معتمدة داخل المملكة السعودية، ولا تخضع للمظلة الرقابية كما لا يتم تداولها من أشخاص مرخصين في السعودية، كما تستخدم في تعاملات مالية غير شرعية ومحظورة، بالإضافة إلى التذبذب العالي في أسعارها، وأكدت على عدم التعامل مع تلك العملات لما تحمله من مخاطر وشبهات وإحتيالات.

أما عن العملة الوطنية للسعودية فهي الريال السعودي، وهو يتكون من 100 هللة، وهو صادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، أما العملات الورقية فهي 5 ريالات، و 10 ريالات، و 50 ريال، و 100 ريال، و 500 ريال، أما عن العملات المعدنية فهي واحد ريال و 2 ريال، و 1 هللة و 2 هللة إلى 100 هللة.