الشرقية تعلن عن بدء فعاليات مهرجان أيام سوق الحب الثاني في شهر رمضان

مهرجان سوق الحب 2 الذي يعد أول مهرجان لإحياء الموروث الشعبي القديم وبث الروح في الأسواق الشعبية القديمة والتمسك بالتراث الوطني وعدم التفريط به الذي يعد ذات قيمة تراثية وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي المجيد، ينطلق المهرجان غدا من منطقة الدمام التي نظمته أمانة المنطقة الشرقية، حيث تستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام خلال شهر رمضان المبارك، فيما يستكمل المهرجان فعالياته ابتداء من عيد الفطر المبارك ولمدة 15 يومًا.

مهرجان ايام سوق الحب 2

وكانت قد انطلقت أيام سوق الحب 1 خلال شهر ديسمبر عام 2019، تحت شعار “قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك”، وشهدت فعاليات المهرجان المتنوعة والمميزة إقبالاً كبيرًا من الزوار، حيث تسعى المملكة إلى إقامة هذه المهرجانات لما لها من قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء الجيل واحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية، مع تسليط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري فيه الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية

تفاصيل مهرجان سوق الحب 2

تتنوع برامجه لتشمل (برامج للطفل، وللقرقيعان، والقهوة السعودية، والمطبخ السعودي، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والتوعوية)، وتحاكي هذه البرامج الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 عامًا في موقع سوق الحب، بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.

فعاليات مهرجان ايام سوق الحب

تتضمن الفعاليات أكثر من 13 برنامجاً متنوعاً، تهدف إلى إحياء الأسواق الشعبية القديمة، المتجاوزة نشأتها ما يقارب 60 سنة، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وأكثر من 300 متطوع ومتطوعة، تهدف جميعها لإحياء الأسواق الشعبية القديمة المتجاوزة نشأتها ما يقارب 60 عامًا، وتتضمن الفعاليات (برامج وفعاليات ترفيهية واجتماعية وثقافية تتعلق بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة عمومًا، إلى جانب برامج عن المطبخ السعودي والقهوة العربية تقدمها الأكاديمية السعودية لفن الطهي، بالإضافة إلى عروض شعبية وفلكلورية وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة التي ستؤدي إلى إقبال كبير عليها من قبل الزائرين.