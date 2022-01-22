الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 21 من شهر يناير 2022م، وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، نقلًا عن بيان صادر من الديوان الملكي جاء فيه : “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة، صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل الخبر والسيرة الذاتية للأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وموضوعات أخرى ذات صلة .

وفاة الأميرة صيته بنت جلوي

وعقب إعلان الديوان الملكي عن وفاة الأميرة صيته بنت جلوي، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بتعليقات عن الخبر، ونشر البعض أخبار عن سبب الوفاة، حيث ذكر البعض أن الأميرة قد انتقلت إلى جوار ربها عز وجل بسبب أزمة صحية طالتها، إلا أن الديوان كذب كل تلك الأخبار مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة، ولم يذكر سبب وفاة الأميرة صيته في الإعلان الرسمي الصادر من الديوان .

السيرة الذاتية للأميرة صيتة بنت جلوي