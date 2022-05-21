رسمياً “الجوازات السعودية” تُعلن عن الدول الممنوع السفر إليها للسعوديين بسبب تفشي فيروس كورونا

إسلام إبراهيم محمد

دائماً ما تستمر جهود الحكومة بالمملكة العربية السعودية في حماية جميع المُواطنين بالمملكة، ونجد ذلك ملحوظاً جداً قُبيل الإعلان عن أولى حالات الإصابة بالفيروس المُستجد بالمملكة، وبالتعاون مع جميع الهيئات بالمملكة للحد من ارتفاع مُعدلات الإصابة بـ”فيروس كورونا” نجد أن “الجوازات السعودية” تُعلن عن الدول الممنوع السفر إليها للسعوديين بسبب تفشي فيروس كورونا.. إليكم إياها.

الدول الممنوع السفر إليها للسعوديين

“الجوازات” منع سفر السعوديين إلى 16 دولة

بحلول اليوم السبت 20 شوال 1443 هـ المُوافق 21 مايو 2022 مـ قامت “المُديرية العامة للجوازات” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن قائمة الدول الممنوع السفر إليها للسعوديين بسبب تفشي “فيروس كورونا”، وجدير بالذكر أن تلك القائمة قد جاءت بـ16 دولة مُتمثلة في الآتي:

  • لبنان.
  • سوريا.
  • إيران.
  • تركيا.
  • اليمن.
  • الهند.
  • أفغانستان.
  • روسيا البيضاء.
  • إثيوبيا.
  • الصومال.
  • الكونغو الديموقراطية.
  • ليبيا.
  • فنزويلا.
  • أرمينيا.
  • فيتنام.
  • إندونيسيا.

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اشتراطات سفر السعوديين إلى خارج المملكة

وفي وقت سابق أوضحت أيضاً “الجوازات السعودية” أن هُناك بعض الاشتراطات التي تم وضعها لسفر المُواطنين السعوديين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك الاشتراطات في الآتي:

  • بالنسبة لصلاحية الجواز لا بد أن تكون مدة الصلاحية المُتبقية 3 أشهر حال السفر إلى أي من البُلدان العربية.
  • أن تكون صلاحية جواز السفر المُتبقية أكثر من 6 أشهر حال السفر إلى الدول الأخرى.
  • يجب أن تكون صلاحية “بطاقة الهوية” المُتبقية عند السفر إلى الدول التابعة لـ”مجلس التعاون الخليجي” أكثر من 3 أشهر.
  • أن يلتزم جميع المُواطنين بالمملكة عِند السفر بكافة الاشتراطات الصحية المُوضوعة.
  • ضرورة الحصول على الـ3 جُرعات من اللقاح.
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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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