رسمياً “الجوازات السعودية” تُعلن عن الدول الممنوع السفر إليها للسعوديين بسبب تفشي فيروس كورونا

دائماً ما تستمر جهود الحكومة بالمملكة العربية السعودية في حماية جميع المُواطنين بالمملكة، ونجد ذلك ملحوظاً جداً قُبيل الإعلان عن أولى حالات الإصابة بالفيروس المُستجد بالمملكة، وبالتعاون مع جميع الهيئات بالمملكة للحد من ارتفاع مُعدلات الإصابة بـ”فيروس كورونا” نجد أن “الجوازات السعودية” تُعلن عن الدول الممنوع السفر إليها للسعوديين بسبب تفشي فيروس كورونا.. إليكم إياها.

“الجوازات” منع سفر السعوديين إلى 16 دولة

بحلول اليوم السبت 20 شوال 1443 هـ المُوافق 21 مايو 2022 مـ قامت “المُديرية العامة للجوازات” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن قائمة الدول الممنوع السفر إليها للسعوديين بسبب تفشي “فيروس كورونا”، وجدير بالذكر أن تلك القائمة قد جاءت بـ16 دولة مُتمثلة في الآتي:

لبنان.

سوريا.

إيران.

تركيا.

اليمن.

الهند.

أفغانستان.

روسيا البيضاء.

إثيوبيا.

الصومال.

الكونغو الديموقراطية.

ليبيا.

فنزويلا.

أرمينيا.

فيتنام.

إندونيسيا.

اشتراطات سفر السعوديين إلى خارج المملكة

وفي وقت سابق أوضحت أيضاً “الجوازات السعودية” أن هُناك بعض الاشتراطات التي تم وضعها لسفر المُواطنين السعوديين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك الاشتراطات في الآتي: