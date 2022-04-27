الصحة في المملكة تعلن عن الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا، إليك رابط الحجز والشروط

محمد خير الحوراني

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن بدء توفُّر الجرعة “التنشيطية الثانية” من لقاح فيروس كورونا المستجد للراغبين من الفئة العمرية (50) عاماً فأكثر.

الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة في المملكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر، أنَّ الحجز للحصول على الجرعة التنشيطية الثانية متاح حالياً، للراغبين وفق شروط أن يكون من الفئة العمرية 50 عاماً فأكثر، وأن يكون قد أتم (8) أشهر على أخذ الجرعة التنشيطية الأولى.

وأشارت الوزارة أن حجز موعد الحصول على الجرعة التنشيطية الثانية يتم عبر تطبيق صحتي من خلال الرابط التالي من هنا.

السعودية تُعلن مواعيد الجرعة الرابعة من لقاح كورونا| الفئات المشمولة وموقفها من اشتراطات السفر

Avatar of محمد خير الحوراني
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.