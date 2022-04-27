الصحة في المملكة تعلن عن الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا، إليك رابط الحجز والشروط

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن بدء توفُّر الجرعة “التنشيطية الثانية” من لقاح فيروس كورونا المستجد للراغبين من الفئة العمرية (50) عاماً فأكثر.

وأوضحت وزارة الصحة في المملكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر، أنَّ الحجز للحصول على الجرعة التنشيطية الثانية متاح حالياً، للراغبين وفق شروط أن يكون من الفئة العمرية 50 عاماً فأكثر، وأن يكون قد أتم (8) أشهر على أخذ الجرعة التنشيطية الأولى.

وأشارت الوزارة أن حجز موعد الحصول على الجرعة التنشيطية الثانية يتم عبر تطبيق صحتي من خلال الرابط التالي من هنا.