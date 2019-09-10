وزارة الحج والعمرة السعودية تزف بشرى للمعتمرين ” إلغاء رسوم تكرار العمرة”

وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تزف بشرى سارة للمعتمرين في أنحاء الامة الإسلامية، وتعلن عن صدور الأمر الملكي السامي بـ إلغاء رسوم تكرار العمرة ، وقد توجه الوزير الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالشكر والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم.







إلغاء رسوم تكرار العمرة







واوضح الوزير بن طاهر أن هذا القرار الملكي يأتي ضمن إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وضمن منظومة الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، ولتسهيل قدوم المسلمين لأداء مناسك العمرة من كافة انحاء العالم، في ظل استعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة كل عام من خلال “تنفيذ المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة”.

رسوم العمرة







وبناء على المرسوم الملكي تم إلغاء رسوم العمرة البالغة 2000 ريال والتي كانت مقررة على من سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليصبح الرسم 300 ريال ( 80 دولار)، وأشارت شركة ” باب العمرة” المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية أن رسوم العمرة للمتقدمين تبلغ 500 ريال كتكلفة نهائية شاملة رسوم الخدمات الإلكترونية وقيمة الباقة الأساسية وضريبة القيمة المضافة ورسوم متنوعة.