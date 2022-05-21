مواعيد إشعار عشوائيات جدة وحقيقة تعديل جدول إزالة الأحياء العشوائية

اليوم السبت 21 مايو 2022 مـ المُوافق 20 شوال 1443 كان هُناك العديد من التصريحات الصادرة بخصوص إزالة عشوائيات جدة 1443، حيث تداول نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أمانة جدة بإجراء بعض التعديلات الخاصة بجدولة إزالة أحياء جدة العشوائية، حيث ردت أمانة جدة ونفت تلك الأخبار وأوضحت مواعيد إشعار عشوائيات جدة القادمة… التقرير التالي يُوضح ذلك تفصيلاً.

حقيقة تعديل جدول إزالة عشوائيات جدة

قامت “الأمانة العامة” لمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت الحادي والعشرين من شهر مايو 2022 بتوضيح الأمر بخصوص خريطة جدة الذكية الإزالة، وأوضحت أنه لا يوجد أي تعديل في “جدول إزالة أحياء جدة“، ووضحت أيضاً مواعيد إشعار عشوائيات جدة.

مواعيد إشعار عشوائيات جدة القادمة 1443

ومن جِهة أخرى كشفت بعض المصادر بإحدى المِنصات الرسمية بالمملكة العربية السعودية أنه لا صِحة حول حقيقة إجراء تعديل في “خريطة إزالة جدة“، وتم توضيح الأمر أن الأمانة العامة مُستمرة في إزالة الأحياء العشوائية جدة 1443، وأوضحت أيضً أنه تم الإشعار في 7 مايو 2022 حي “الورود وبني مالك” وأخطر المُواطنين يوم 14 مايو بأحياء “الجامعة – مشرفة” وفي يوم 21 مايو تم إشعار أحياء “الرحاب – العزيزية”، وسوف نُوضح لكم مواعيد إشعار عشوائيات جدة القادمة: