“عاجل” أرامكو السعودية تتخطى “أبل” الأمريكية وتكون الشركة الأعلى قيمة سوقية بالعالم

شركة أرامكو السعودية هي واحدة من الشركات الوطنية الخاصة بمجالات البتروكيماويات والغاز الطبيعي والنفط وجميع الأعمال التي تتعلق بتلك المجالات مثل التسويق والشحن والإنتاج والتكرير والتنقيب، وجدير بالذكر أنها تُعد أيضاً من الشركات العالمية التي تم تأميمها بحلول عام 1988 مـ، وفي خبر عاجل يردنا أن “أرامكو السعودية تتخطى أبل الأمريكية وتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية بالعالم”

شركة أرامكو السعودية تتخطى أبل الأمريكية

“اليوم 9 شوال 1443 هـ المُوافق 10 مايو 2022 مـ استطاعت شركة “أرامكو السعودية” التربع على قِمة الأسواق العالمية، وذلك بُمجرد تخطيها للشركة العالمية “أبل” وبذلك أصبحت شركة أرامكو السعودية من الشركات “الأعلى قيمة بالعالم”

سبب تخطي أرامكو لشركة أبل

وتم التوضيح إلى أن ذلك التخطي قد جاء فعلياً بعدما لوحظ ارتفاع أسهم أرامكو السعودية، حيث سجل سهم أرامكو أثناء تداولات اليوم الثلاثاء 46.10 ريال سعودي عبر سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن سبب ارتفاع سعر سهم أرامكو هو “ارتفاع” أسعار النفط، وبالمقابل هبط سعر “أبل” نتيجة لإجراء التصحيح بأسواق التكنولوجيا الأمريكية.

سعر أسهم أرامكو في سوق الأسهم السعودي

ارتفعت اليوم القيمة السوقية لشركة “أرامكو السعودية” إلى 2.464 تريليون دولار أي 9.24 تريليون ريال سعودي، أما عن قيمة شركة “أبل الأمريكية” فقد هبطت إلى 2.461 تريليون دولار وذلك بعدما تعرضت الشركة العالمية Apple إلى خسارة في 3 أيام تُقدر بقيمة 200 مليار دولار، وجدير بالذكر أنه من المُتوقع أنه بحلول الربع الأول من العام الجارِ 2022 سوف يتم الإعلان عن النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية.