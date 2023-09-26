أسنانك مكسورة وتبغي تصبحي طبيبة.. معلمة سعودية تثير غضب المواطنين بعد تنمرها على طفلة في الفصل ومشهور يتدخل

أثار مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة من الغضب بين المستخدمين السعوديين، حيث ظهرت طفلة متأثرة تروي كيف تعرضت للتنمر من قبل معلمتها في الفصل.

طالبة سعودية - مصدر الصورة: تويتر.

تناول الفيديو الطفلة وهي تحكي عن موقف حدث داخل الفصل، حين طلبت منهم المعلمة التعبير عن أحلامهم المستقبلية والمهن التي يرغبون في الاشتغال بها.

وعندما أفصحت الطفلة عن رغبتها في أن تصبح طبيبة أسنان في المستقبل، سخرت المعلمة منها بقولها: “كيف تصبحين طبيبة أسنان وأسنانك مكسرة؟”، مما أثر على مشاعر الطفلة ودفعها للانفعال والبكاء، خاصة بعد ضحك زملائها في القسم.

من جهة أخرى، عبر الفنان فايز المالكي عن استياءه من هذا الموقف، داعيًا متابعيه عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” للمساعدة في التواصل مع الطفلة، مقترحًا تقديم الدعم المادي والنفسي لها في ترميم أسنانها، بالإضافة إلى دعوته لمحاسبة المعلمة على سلوكها من طرف المسؤولين والوزارة بشكل شخصي.