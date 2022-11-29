عواصف رعدية وأمطار غزيرة| آخر تطورات حالة الطقس في السعودية وجدة وتبوك الأكثر تأثرًا

تشهد مناطق متفرقة من المملكة اليوم الثلاثاء ذروة التقلبات الجديدة التي بدأت أمس الإثنين وتستمر حتى غدٍ الأربعاء، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد تكرار هطول أمطار رعدية على معظم المحافظات، مع تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية، يصاحبها التأثيرات تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني للرؤية الأفقية.

أمطار غزيرة ورعدية

وأضاف بيان الأرصاد أن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مستمرة على الكثير من المناطق، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء منها، خاصةً في مناطق تبوك وجدة وضواحيها، وتطال التقلبات مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيل.

تحذيرات الدفاع المدني

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أن التواقعات تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة رعدية، خاصةً على منطقة مكة المكرمة، وأهابت بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع، وطالبات المواطنين بضرورة متابعة النشرات والبيانات بشأن حالة الطقس عبر صفحاتها الرسمية وعبر صفحة المركز الوطني للأرصاد.

كانت أمطار غزيرة وصلت لحد السيول الجارفة، قد ضرب جدة الأسبوع الماضية وتسببت في أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة، وتسببت أيضًا في وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، بالإضافة إلى حالتي وفاة.