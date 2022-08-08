وزارة الخارجية السعودية تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى وهجوم قوات الاحتلال على قطاع غزة

في الأيام الأخيرة تعرض قطاع غزة لهجمات من قوات الاحتلال، كما قامت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، ويثير ما يحدث مشاعر العرب والمسلمين في العالم كله ويأتي خرقا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، ويعد انتهاكا للبشرية، وتصدر البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر عن ما يحدث جراء قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة.

وزارة الخارجية السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية السعودية اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأعربت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين مشيرة إلى أن ذلك خرق خطير للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأضافت أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع الأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الإحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قامت مجموعات متتالية من المستوطنين الإسرائيليين باقتحام ساحات المسجد الأقصى في الساعة السابعة صباحا يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، فيما أعرب وزير شؤون القدس فادي الهدمي عن رفضه وإدانته لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن هذه الاقتحامات غير مسبوقة وليست فقط انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكنها تمس أيضا مشاعر المسلمين في العالم كله و تستوجب وقفة عربية وإسلامية، مضيفا أن ذلك يأتي استمرارا لسلسلة الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال، وفي سياق متصل أدان «الهدمي» اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين والصحفيين والحراس في المسجد الأقصى واعتقال عدد منهم.

وزارة الخارجية السعودية تدين هجوم قوات الاحتلال على قطاع غزة

وفي سياق سابق أعربت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة واستنكرت ذلك الهجوم، مؤكدة وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.