من الأفضل أن نستعين بالألغاز والألعاب؛ لتنمية معلومات أطفالنا المتعلقة بالفواكه والخضراوات وجميع المخلوقات من حولنا؛ لذلك سنقدم لكم اليوم مجموعة من ألغاز الفواكه المسلية.

ألغاز متنوعة حول الفواكه

يمكن استخدام العديد من الألغاز المتعلقة بالفواكه، والتي من أهمها التالي:-

ما اسم الفاكهة المعروفة بطعام الفلاسفة؟

الإجابة:- الموز.

ما الفاكهة التي يحب القرود تناولها؟

الإجابة:- الموز.

ما اسم الفاكهة الموجودة في هيئة مجموعات، وتختلف ألوانها ما بين الأرجواني والأحمر والأخضر؟

الإجابة:- العنب.

ما هي الثمرة الوحيدة التي يمكن إيجاد الحليب داخلها؟

الإجابة:- جوز الهند.

اذكر بعض الأمثلة حول الفواكه الحمضية.

الإجابة:- الليمون، البرتقال، واليوسفي.

اذكر بعض الأمثلة حول الفواكه المجففة.

الإجابة:- التمر، الزبيب، القراصيا، والمشمش.

ما اسم الفاكهة التي تتناسب ظروف زراعتها مع الأماكن الاستوائية الموجودة في هاواي؟

الإجابة:- الأناناس.

ما اسم الفاكهة التي يمكن تجفيفها لتتحول إلى زبيب؟

الإجابة:- العنب.

ما اسم الفاكهة التي اشتق اسمها من اسم طائر بني اللون؟

الإجابة:- الكيوي.

ما الفاكهة المعروفة بلونها الأحمر الزاهي، التي تحتوي على بذور صغيرة سوداء من الخارج؟

الإجابة:- الفراولة.

ما هي الفاكهة التي يكون أول حرف في اسمها هو الحرف الأخير بها؟

الإجابة:- التوت أو الخوخ.

ما هي الفاكهة التي لونها هو اسمها؟

الإجابة:- البرتقال.

ألغاز مشوقة عن الفواكه

توجد العديد من الألغاز التي يمكن استثمارها؛ للتعرف عن قرب على الفواكه والخضروات، ومن أمثلتها الآتي:-

ما هو الشهر الذي إذا حذفنا حرفًا منه صار اسم فاكهة؟

الإجابة:- الشهر تموز، والفاكهة موز.

ما الفاكهة التي إن نطقنا اسمها معكوسًا كان صحيحًا أيضًا؟

الإجابة:- التوت.

ما اسم العنصر الرئيسي في الموز؟

الإجابة:- النشويات.

ما اسم العنصر الرئيسي في العنب؟

الإجابة:- السكروز.

ما هي الفاكهة التي تم تسمية سورة في القرآن الكريم بنفس اسمها؟

الإجابة:- التين.

ما هي الفاكهة التي ورد اسمها في القرآن أكثر من مرة، كما إنها تدل على نعيم الجنة؟

الإجابة:- العنب.

ما الفاكهة التي تحتوي بداخلها على بذور تشبه حبات اللؤلؤ الأحمر، كما ورد اسمها في سورة الأنعام؟