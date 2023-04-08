تأسيس وأهداف أشهر الجمعيات السرية في العالم.. عجائب وغرائب حول الماسونية

تأسست الجمعيات السرية منذ قرون في مختلف أنحاء العالم، وتحظى بشعبية كبيرة بين عدد كبير من الناس.

وتعد الماسونية من أقدم الجمعيات السرية، حيث تأسست رسميًا في العام 1717م، وتعتبر المنظمة الأم التي تفرعت منها الجمعيات السرية كلها، وتُعرف بأنها تضم بين أعضائها العديد من الشخصيات الشهيرة مثل: جورج واشنطن وبنجامين فرانكلين وونستون تشرشل وموتسارت وهاري هوديني.

المستنيرون

تأسست جمعية المستنيرين في عام 1776م بألمانيا، بهدف خلق مجتمع متحضر ومتسامح، وتدعو إلى العلمانية والعدالة الاجتماعية.

كما أنها تتميز بإيمانها بالتقدم العلمي والتكنولوجي، وتعد من أشهر الجمعيات السرية في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، تأسست جمعية الوردية الذهبية في إنجلترا في القرن الثامن عشر، وتعتبر أحد أشهر الجمعيات السرية في التاريخ.

وتؤمن الجمعية بالتعليم والعلم، والاستكشاف والابتكار، وتحرص على الاهتمام بالأخلاق والقيم الإنسانية.

الجمجمة والعظام

ومن أشهر الجمعيات السرية الحديثة، تأسست جمعية Skull and Bones في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1832م، وتضم أعضاءً من الطبقة الأرستقراطية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

ويتميز أعضاؤها بالسرية الشديدة والتعهد بعدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالجمعية، مما أثار العديد من الشكوك والتساؤلات حول أهدافها وأنشطتها.

وتعتبر الجمعيات السرية في العالم موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يؤيد بعض الناس وجودها ويرون فيها وسيلة للتعلم والتطوير الشخصي، فيما يرفضها آخرون بشدة ويعتبرونها تهديدًا للحريات الفردية والديمقراطية.

ومن المؤكد أن الجدل حول الجمعيات السرية لن ينتهي قريبًا، وستظل هذه الجمعيات تشكل جزءًا من تراثنا الثقافي والتاريخي، وستبقى محط اهتمام العديد من الباحثين والمثقفين والجماهير حول العالم.

البستان البوهيمي