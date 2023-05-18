هل يستحق فيلم Fast X مشاهدته؟ تعرف على رأي النقاد والجمهور

بعد أكثر من عشرين عامًا على بداية سلسلة أفلام Fast & Furious التي أبهرت الجماهير بمشاهدها المليئة بالسباقات والأكشن والإثارة، تصل السلسلة إلى ذروتها مع الجزء العاشر الذي يحمل اسم Fast X، والذي يأتي بتكلفة إنتاج تصل إلى 340 مليون دولار أمريكي، يضم الفيلم نخبة من ألمع نجوم العالم مثل فين ديزل وجيسون ستاثام وجون سينا بالإضافة إلى الوافد الجديد جايسون موموا الذي يلعب دور الشرير في هذا الفيلم ويقدم أداءًا رائعًا، سنتعرف في هذا المقال على قصة فيلم فاست إكس وطاقم العمل والتقييمات التي حصل عليها من النقاد والجمهور.

قصة فيلم Fast X

تتمحور قصة فيلم Fast X حول دومينيك توريتو (فين ديزل) وعائلته الذين يواجهان أخطر عدو لهم على الإطلاق وهو دانتي ريس (جايسون موموا)، ابن هيرنان ريس، تاجر المخدرات الذي قضى عليه دوم وفريقه في فيلم Fast Five، يخطط دانتي للانتقام من دوم بعمل هجوم إرهابي في روما والإدلاء بأدلة مزورة تشير إلى تورطه، يضطر دوم للتحالف مع شقيقه جاكوب (جون سينا)؛ لإثبات براءته والتصدي لخصمه، كما يحصل على مساعدة من أصدقائه القدامى مثل شو (جيسون ستاثام).

طاقم عمل فيلم فاست إكس

يتكون طاقم الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious:

تمثيل:

فين ديزل في دور “دومينيك توريتو”.

ميشيل رودريجز في دور “ليتي”.

جايسون موموا في دور “دانتي”.

جيسون ستاثام في دور “شو”.

جون سينا في دور “جاكوب”.

بري لارسون في دور”تس”.

تشارليز ثيرون في دور “سايفر”.

تأليف:

دان مازو

جستن لين.

جاري سكوت تومسون.

إخراج: لويس ليترير.

تقييمات فيلم Fast X

في سلسلة أفلام Fast & Furious، تأخذ مشاهد الأكشن والسباقات السريعة الأولوية على حساب القصة والحبكة الدرامية، وهذا ما أصبح أكثر وضوحًا في الأجزاء الأخيرة التي تضمنت العديد من المواقف غير المنطقية والمتناقضة، مثل إحياء شخصية كانت قد ماتت، أو خرق قوانين الفيزياء بطرق تبدو خارجة عن الواقع، وهذا ما سلط عليه الضوء النقاد والمشاهدين؛ حيث حصل فيلم Fast X على الكثير من التقييمات السلبية، فقد نال تقييم 6.4/10 على موقع IMDb، و54% على موقع Rotten Tomatoes.