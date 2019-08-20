معرفة الأبراج حسب تاريخ الميلاد .. تعرف على الأبراج لجميع المواليد

برج الحمل: يتبعه كل من مواليد 21/3 إلى 20/4، ويتصفون أصحابه بحب الاستقرار مع الشريك، كما أنهم نشيطون في العمل، ويكرهون الظلم ويحبون انتشار العدل.

برج الحمل: يتبعه كل من مواليد 21/3 إلى 20/4، ويتصفون أصحابه بحب الاستقرار مع الشريك، كما أنهم نشيطون في العمل، ويكرهون الظلم ويحبون انتشار العدل.

نقاط القوة: الأمل، النشاط، الحيوية، الصدق، التنوع، الشجاعة، المغامرة، العاطفة، الكرم، الجدال.

نقاط الضعف: التسرع، الساذجة احيانا، العناد، التحدي.

الرمز: رام – خروف العنصر: النار الكوكب: المريخ لون الحظ: الأحمر رقم الحظ: 5 الحجر الكريم: الروبي يتوافق مع: الأسد، القوس والحمل من مشاهيره: هانز كريستيان اندرسن، جاكي شان، ماريا كاري، مارلون براندو، دينيس كويد.