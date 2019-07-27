فنانة تحدت السرطان وتغلبت على الحزن والآن تحارب السمنة ما لا تعرفه عن حفيدة عبد الله وحمدي غيث

يظهر كل عام خلال العرض الرمضاني مجموعه من الفنانين الشباب الجدد منهم فتيات ومنهم رجال، ويتألقون بشكل ممتاز ومن الممكن تكون هذه الانطلاقة هي السبب في شهرتهم وسط عالم الفن، وخرجت في العام الماضي خلال السباق الرمضاني للمسلسلات فنانه صاعدة تدعى” ياسمين غيث”، وهى قامت بدور فتاه تسمى ” هبة” مصابه بمرض السرطان الثدي، في مسلسل ” حلاوة الدنيا” ولكن حدثت مفاجأة للجمهور وهى إصابة الفنانة” ياسمين” في الحقيقة بنفس المرض، تعرف على الممثلة الشابة ياسمين.

معلومات عن الفنانة ” ياسمين غيث”

الفنانة ياسمين غيث، هي حفيدة الفنان القدير عبد الله غيث وحمدي غيث ونشرت هذا الخبر من خلال حسابها الخاص ” انستغرام” قائله:” كان نفسي يبقوا معايا ويشفوني”، تزوجت وأنجبت ولد عمره 4 أعوام، عاشت ياسمين أيام حزن شديدة بسبب إصابتها بمرض سرطان الثدي ولكن كان لديها عزيمة وتحدى وصارعت المرض، ولهذا السبب أصرت على قيامها بدور الفتاه المصابة بنفس المرض في مسلسل ” حلاوة الدنيا”. اكتشفت ياسمين المرض بالصدفة وجدت ورم ولكنه شكت في الأمر فأسرعت على عمل الفحوصات ونتج إصابتها بالمرض الخبيث وكان عمرها 29 عاما عند اكتشافها للمرض، وأصيبت به عام 2016م، وخضعت للعمليات والعلاج الكيماوي وتعافت من المرض في فبراير الماضي، تتميز ياسمين بعدد من المواهب مثل التمثيل وتصميم الأزياء، وتم ترشحها لهذا الدور بعد نشرها للعلاج على حسابها الخاص وذلك عن طريق المنتج محمد مشيش.

ياسمين غيث تحارب السمنة

نشرت الفنانة صورة لها قبل وبعد خسارة وزنها وعلقت قائلة.

“فاكرين هاشتاج #MyCancerDiaries، اللي دايماً كنت بكتبه مع قصتي علشان متابعة رحلتي؟ جيتلكم المرة دي بواحد جديد، ورحلة جديدة وتحدي جديد، واجهته وبحاول التغلب عليه، صحتي، عاداتي الغذائية السيئة، ونضالي في خسارة الوزن (أنا عارفة أنه ممكن يكون بالنسبة لناس كتير مش زيادة كبيرة في الوزن، ولكن بالنسبة لي كان حاجة كبيرة قوي).

يذكر أن مسلسل ” حلاوة الدنيا ” من بطوله ” هند صبري- ظافر عابدين- حنان مطاوع- أنوشكا- رجاء الجداوى- هاني عادل” من إخراج ” حسين المنباوى.