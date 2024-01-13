علي الأخرس.. أحد أشهر الشعراء اللبنانيين الذين اجتاحوا مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت ظاهرة صناعة المحتوى خلال الفترة الأخيرة وبالأخص بعد جائحة كورونا، فظهرت العديد من المواهب الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي لاقت إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا، ومن بين هذه المواهب، هو الشاعر اللبناني علي الأخرس الذي لاقى تفاعلًا ضخمًا على جميع حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشاعر علي الأخرس

أساليب صناعة المحتوى على منصات التواصل

ازداد أعداد صناع المحتوى وتعددت أساليبهم من الطبخ إلى الرياضة و الكوميديا وصولا الى الفن، كما كان لصانعي المحتوى اضافة مميزة على حياة كل متابعيهم في زمن زحمت فيه مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أعداد صناع المحتوى الهائلة، الا أن القليل منهم من ترك أثرا في قلوب متابعيهم ومنهم الشاب والموهبة اللبنانية المتميزة بالشعر الراقي والخاطف للأنظار، علي الأخرس.

علي الأخرس يصدر قصائد مصورة

واجتاح الشاعر علي الأخرس مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا بعد اصداره لمقاطع مصممة لأشخاص معينين، تتميز هذه المقاطع بكلماته وألحانه القائه الخاص.