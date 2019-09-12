عقد قران هنا الزاهد وأحمد فهمي قبل زفافهما بساعات

حيث قامت الفنانة ايمي طلعت زكريا بمشاركة متابعيها من خلال حسابها علي الأنستجرام عبر موقع الصور والفيديوهات بصورة جديدة،و ظهر في هذه الصورة الفنانة ايمي طلعت زكريا وبرفقتها الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي وأخوها عمر طلعت زكريا.







اطلالة الفنانة هنا الزاهد

حيث تألقت اليوم الفنانة هنا الزاهد بأطلاله أنيقة وجذابة، حيث كانت ترتدي ستايل الكاجوال وهي عبارة عن بنطلون أبيض ضيق وبلوزة مكشوفة، بدون مكياج، وتركت أيضا شعرها مفرودا على كتفيها.







ولذلك يحتفل اليوم الأربعاء، الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، بزفافهما وذلك بأحد الفنادق الكبرى التي تطل على نهر النيل، وجاء حفل الزفاف هذا بعد شهور من الخطوبة التي قامت وسط احتفاليات الوسط الفني.







زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي خلال أيام

عمر طلعت زكريا قام بنشر صور تجمعه بالفنانة هنا الزاهد من عقد القران، وذلك من خلال حسابه على الانستجرام، حيث ظهرت الفنانه هنا الزاهد من خلال هذه الصورة بطرحة الزفاف، وعلق عمر قائلا: “مبروك يا شقيقتي… كتب الكتاب… أحلى وأجمل عروسة في الدنيا ربنا يتمملك على خير”.







زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد كان فيفان قد يعلم أن الزفاف سوف يقام في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، حيث تم الإتفاق علي جميع التفاصيل التي تتعلق بالفرح، والتي أجريت في سرية تامة.

حيث كشف الفنان أحمد فهمي عن موعد زفافه من هنا الزاهد منذ فترة، حيث قال في لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان وذلك في برنامج “8 الصبح” أنه سيحتفل بزفافه في منتصف شهر سبتمبر.

وقال أيضا الفنان أحمد فهمي من خلال اللقاء أنه سوف يسافر لكي يستكمل تصوير الفيلم يوم 20 سبتمبر.