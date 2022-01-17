رانيا يوسف: هذه وصيتي بعد وفاتي

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن وصيتها بعد وفاتها، والتي كتبت فيها أنها تريد التبرع بأعضائها للمحتاجين، والذي أكدت أنه أول شيء ذكرته في وصيتها.

وقالت رانيا يوسف، أن الوصية ليس لها علاقة بالسن، فالأعمار بيد الله ولا أحد يعلم متى سيرحل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها رانيا يوسف، عن دعمها لفكرة التبرع بأعضائها بعد وفاتها لكي يستفيد منها الغير.

حيث أعلنت رانيا، في حوار صحفي لها في أكتوبر الماضي أثناء تصوير مسلسل “المماليك” أنها تحبذ فكرة التبرع بأعضائها بعد وفاتها، قائلة: “يمكن يكون منفعة لغيري.. ممكن حد يستفيد بقرنية أو بقلب أو حتى بصباع بدل ما ياكله الدود”.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها حاليًا مسلسل “المماليك” عبر قناتي “النهار، والنهار دراما”، وهو مسلسل درامي اجتماعي تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر من خلال مناقشة قضايا مثل الدجل والشعوذة، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام.

“المماليك” بطولة: رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ودوللي شاهين، ومحمد لطفي، وفيدرا، ورامي وحيد، ومحمد سليمان، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وميريت عمر الحريري، ورامي غيط، من تأليف: هشام هلال، وإخراج: حازم فودة.