رانيا يوسف: هذه وصيتي بعد وفاتي

أسامة مقلد

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن وصيتها بعد وفاتها، والتي كتبت فيها أنها تريد التبرع بأعضائها للمحتاجين، والذي أكدت أنه أول شيء ذكرته في وصيتها.

رانيا يوسف: هذه وصيتي بعد وفاتي

وقالت رانيا يوسف، أن الوصية ليس لها علاقة بالسن، فالأعمار بيد الله ولا أحد يعلم متى سيرحل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها رانيا يوسف، عن دعمها لفكرة التبرع بأعضائها بعد وفاتها لكي يستفيد منها الغير.

حيث أعلنت رانيا، في حوار صحفي لها في أكتوبر الماضي أثناء تصوير مسلسل “المماليك” أنها تحبذ فكرة التبرع بأعضائها بعد وفاتها، قائلة: “يمكن يكون منفعة لغيري.. ممكن حد يستفيد بقرنية أو بقلب أو حتى بصباع بدل ما ياكله الدود”.

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يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها حاليًا مسلسل “المماليك” عبر قناتي “النهار، والنهار دراما”، وهو مسلسل درامي اجتماعي تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر من خلال مناقشة قضايا مثل الدجل والشعوذة، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام.

“المماليك” بطولة: رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ودوللي شاهين، ومحمد لطفي، وفيدرا، ورامي وحيد، ومحمد سليمان، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وميريت عمر الحريري، ورامي غيط، من تأليف: هشام هلال، وإخراج: حازم فودة.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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