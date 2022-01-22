جلسة تصوير جديدة لـ “ملكة جمال ستار أكاديمي” ابتسام تسكت تخطف الأنظار

أسامة مقلد

نشرت المطربة المغربية ابتسام تسكت، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

جلسة تصوير جديدة لـ "ملكة جمال ستار أكاديمي" ابتسام تسكت تخطف الأنظار

وهي الصور التي نالت إعجاب محبيها بشدة، وعلقوا عليها تعليقات إيجابية تتغزل في أناقة وجمال إطلالة الفنانة الشابة.

ابتسام تسكت، هي مطربة مغربية من مواليد 3 أكتوبر 1992، شاركت في أبرز برامج اكتشاف المواهب مثل: “أراب آيدول الموسم الثاني، وستار أكاديمي الموسم العاشر” وأشاد الجميع بموهبتها في الغناء والتمثيل.

أبرز أغانيها: “ندير ما بغيت، ومغربية وافتخر، وما في من حبيبي، ومنك ولا مني، وبغاني بعيوبي، والظالم، وعاشر جرح، وقلبي تلف”.

حصدت ابتسام العديد من الألقاب والجوائز مثل: “ملكة جمال ستار أكاديمي 10، وأفضل فنانة صاعدة في استفتاء مجلة سيدتي عام 2014، وجائزة الميما كأفضل فنانة صاعدة لعام 2015، والدير جيست كأفضل فنانة صاعدة لنفس العام، والموريكس دور في 2016، وأفضل فنانة مغربية من مهرجان داف باما في نفس العام، وأفضل فنانة في شمال إفريقيا لعام 2017، والدير جيست كأفضل فنانة صاعدة في العام نفسه”.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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