جلسة تصوير جديدة لـ “ملكة جمال ستار أكاديمي” ابتسام تسكت تخطف الأنظار

نشرت المطربة المغربية ابتسام تسكت، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وهي الصور التي نالت إعجاب محبيها بشدة، وعلقوا عليها تعليقات إيجابية تتغزل في أناقة وجمال إطلالة الفنانة الشابة.

ابتسام تسكت، هي مطربة مغربية من مواليد 3 أكتوبر 1992، شاركت في أبرز برامج اكتشاف المواهب مثل: “أراب آيدول الموسم الثاني، وستار أكاديمي الموسم العاشر” وأشاد الجميع بموهبتها في الغناء والتمثيل.

أبرز أغانيها: “ندير ما بغيت، ومغربية وافتخر، وما في من حبيبي، ومنك ولا مني، وبغاني بعيوبي، والظالم، وعاشر جرح، وقلبي تلف”.

حصدت ابتسام العديد من الألقاب والجوائز مثل: “ملكة جمال ستار أكاديمي 10، وأفضل فنانة صاعدة في استفتاء مجلة سيدتي عام 2014، وجائزة الميما كأفضل فنانة صاعدة لعام 2015، والدير جيست كأفضل فنانة صاعدة لنفس العام، والموريكس دور في 2016، وأفضل فنانة مغربية من مهرجان داف باما في نفس العام، وأفضل فنانة في شمال إفريقيا لعام 2017، والدير جيست كأفضل فنانة صاعدة في العام نفسه”.