تطوارات الخلافات بين رانيا يوسف واللاعب إبراهيم سعيد.. أبتدت بالنظافة الشخصية ونهايتها Block

كان رد فعل الفنانة رانيا يوسف منتهي الحدة تجاه اللاعب إبراهيم سعيد عندما حظرته على أحدي مواقع التواصل الإجتماعي ولكن هذا لم يأتي فجأه سبق هذا تعليقات كثيرة بينهم أنتهت بالبلوك، لم يكن الخلاف بينهم عندما علق إبراهيم سعيد بثلاث نقاط على صورة رانيا يوسف الجديدة التي تظهر فيها بفستان قصير ولكن الموضوع بدأ منذ عام 2015 بعد ما تكلمت رانيا يوسف مع المذيعة هبة الأباصيري خلال برنامج “السم في العسل” وقالت الرجل المصري لا يهتم كثيراً بنظافته وشكله كما يفعل بعض الرجال في بلاد أخري مثل لبنان.

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تصريحات رانيا يوسف

ورغم أن الفنانة رانيا يوسف علقت في إحدي البرامج الأخرى أنها لم تقصد إهانه الرجل المصري ألا أن اللاعب إبراهيم سعيد لم يسكت علي هذا الكلام وأثناء أستضافته في برنامج “سمر والرجال” قال عنها ‘هل هي بتستحمى أصلا ًً’ وقال هذه إهانة لكل رجل مصري بالإهانة للشعب المصري كله، تجدد الأمر في رمضان 2019 عندما كان اللاعب إبراهيم سعيد ضيف لبرنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه عندما سألته عن تصريحاته قال رد فعلي عنيف أنا عارف لكنني شعرت بالأهانة لكوني رجل مصري أنا لا أكره رانيا يوسف كالممثلة ولكني أحسست منها بتطاول على شخصي.

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وقال إنه غير ندمان علي تصريحه هذا ولا يفكر أن يعتذر لها وقال سأعتذر لها عندما تعتذر لرجال مصر كلها.

رد رانيا يوسف علي إبرهيم سعيد

ومن خلال حلقه أخري لبرنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه وجهت سؤالاً لضيفتها الفنانة “رانيا يوسف” حول تصريح “إبراهيم سعيد” علي كلامها ردت قائلة أكيد بستحمى يا إبراهيم وأنا ما كنتش أقصد إهانة الرجال المصريين.

رد إبراهيم سعيد علي البلوك

ظهر إبراهيم سعيد وهو داخل سيارته وهو يستمع الى إحدى الأغاني الحزينة قائلاً هيما مصدوم يعني أصحى الصبح كدة على بلوك إبراهيم يتعمل له بلوك ” عيب عيب”

كان هذا رد فعله عندما وضعت له الفنانة رانيا يوسف بلوك على موقع تويتر.