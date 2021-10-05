تامر محسن مخرج “لعبة نيوتن”: مش بحب أفلام يوسف شاهين

أثار المخرج تامر محسن، جدلًا كبيرًا بسبب تصريحاته حول المخرجين الكبار، حيث أعرب عن حبه الشديد لتجربة عاطف الطيب وداوود عبد السيد، بالإضافة إلى تأثره بالمخرج محمد خان الذي كان يتأمل أفلامه في مرحلة تكوينه وكان يشعر بالغيرة منه، وكان يتباهى بأنه يعرف أن الفيلم من إخراجه من خلال مشاهدة لقطة واحدة فقط.

وقال مخرج “لعبة نيوتن” في تصريحات صحفية، أنه يريد أن يقدم الجديد وأن لا يكون نسخة من أي مخرج آخر، مؤكدًا أنه حريص على التجديد.

وأضاف محسن، أنه لا يحب أفلام يوسف شاهين، في إجابة صادمة على عدم ذكر اسمه ضمن المخرجين الذين تأثر بهم، حيث وصفه بأنه شخص موهوب لكن موهبته امتزجت بالأنانية فحدث تشويش في أفلامه.

وتابع محسن، أن أفلامه القديمة مثل “الأرض” تبين أنه مخرج موهوب جدًا، ولكن قبل دخوله في مرحلة “الأنا” التي قرر أن يكون فيها فيلسوفًا يصنع أفلامًا معقدًا رفضتها الناس وجعلت هناك حاجزًا بينه وبين المشاهدين.

وأشار محسن، إلى أن التعقيد في أفلام يوسف شاهين، ليس له علاقة بالعبقرية ولكنه محاولة للتفرد والاختلاف فقط.

وأختتم محسن، حديثه عن المخرج العالمي يوسف شاهين، قائلًا أنه استفاد منه كثيرًا خلال عمله معه كمساعد مهندس ديكور في فيلمي “المهاجر، والمصير”، وأن له الشرف بأن يتحدث مه ذها الرجل العظيم بالرغم من موقفه من أفلامه التي كان يجب أن يحبها أكثر من حبه لنفسه، وهذا لم يحدث.

يذكر أن آخر أعمال المخرج تامر محسن، مسلسل “لعبة نيوتن” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

“لعبة نيوتن” بطولة: منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، ومايان السيد، وأحلام الجريتلي، ونسرين طلعت، من تأليف وإخراج: تامر محسن.