“بعد القبض عليه”.. معلومات قد لا تعرفها عن عادل شكل: اتهم بابتزاز لاعبي الاتحاد السكندري من أجل الهتاف لهم في المدرجات
ألقت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، القبض على عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، بتهمة حيازة سلاح أبيض وشوم، أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر.
وتصدر اسم “عادل شكل” قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على مؤشرات البحث المختلفة في الساعات القليلة الماضية بعد أنباء القبض عليه.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن عادل شكل:
- اسمه الحقيقي: عادل محمود علي، والشهرة: عادل شكل.
- من مواليد محافظة الإسكندرية.
- لُقب بـ “الزعامة” نظرًا لكونه واحد من أكبر مشجعي نادي الاتحاد السكندري.
- عُرف عنه أنه يحضر جميع المباريات مهما كانت الظروف، حتى في الفترة التي كانت مباريات الدوري بدون حضور جماهيري.
- اتخذ من التشجيع مهنة، وواجه اتهامات بشأن ابتزاز لاعبي “زعيم الثغر” من أجل الهتاف لهم في المدرجات أثناء المباراة.
- ظهر في عدد من الصور والفيديوهات وهو يرقص بالأسلحة البيضاء، ويستعرض قوته ويعطل المرور، وظهر معه 2 آخرين يروعون المواطنين بهذه الأسلحة مما أغضب أهالي منطقة الحضرة بالإسكندرية وقاموا بتحرير محضر ضده.
- ألقت الشرطة القبض عليه هو 2 آخرين، واعترف بأنه استخدم السلاح الأبيض في الرقص بأحد الأفراح وليس للبلطجة أو ترويع المواطنين.
- لدى عادل شكل مئات الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
- أصبح واحد من أقوى مشاهير السوشيال ميديا، مما جعل البعض يستعين به في حملاتهم الإعلانية.
- تعد “ميمز” عادل شكل من الميمز الأكثر استخدامًا في الكوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي.
- وجه رسالة نارية للمطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية يتهمه فيها بأنه يحاربه هو ومطربي المهرجانات.
- ألقي القبض عليه في 18 يناير 2022، بتهمة حيازة سلاح أبيض.