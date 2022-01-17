“بسبب تعليق غريب عن الرجال”.. الجمهور يفتح النار على حورية فرغلي

أسامة مقلد

تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لهجوم شديد من متابعيها بسبب منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.

"بسبب تعليق غريب عن الرجال".. الجمهور يفتح النار على حورية فرغلي

حيث نشرت حورية، صورة لها بفستان أسود، أمس الأحد، أرفقتها بحكمة: “كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة”، وهو ما عرضها للانتقادات اللاذعة من قبل متابعيها الذين رفضوا تحيزها للمرأة وإهانة الرجل برغم حبهم لها كفنانة.

"بسبب تعليق غريب عن الرجال".. الجمهور يفتح النار على حورية فرغلي 1 17/1/2022 - 1:20 م

جاء ذلك بعد رسالة حورية فرغلي، للمتنمرين عليه التي قالت لهم أن كلامهم الذين يكتبوه في التعليقات يذبحها، حيث شبهها البعض بمايكل جاكسون بسبب العمليات التي أجرتها في أنفها.

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الصور الأولى للنجمة حورية فرغلي من كواليس مسلسلها الجديد “أيام وبنعيشها”

الجدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي، يعرض لها حاليًا عبر قناة “MBC مصر” ومنصة “شاهد” الموسم الأول من مسلسلها الجديد “أيام”، وهو مسلسل مكون من 45 حلقة يتم عرضه على ثلاثة مواسم كل موسم مكون من 15 حلقة.

مسلسل “أيام” بطولة: حورية فرغلي، وشيري عادل، وندى موسى، ورياض الخولي، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: محمد أسامة، وإنتاج: صادق الصباح.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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