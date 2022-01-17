“بسبب تعليق غريب عن الرجال”.. الجمهور يفتح النار على حورية فرغلي

تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لهجوم شديد من متابعيها بسبب منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.

حيث نشرت حورية، صورة لها بفستان أسود، أمس الأحد، أرفقتها بحكمة: “كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة”، وهو ما عرضها للانتقادات اللاذعة من قبل متابعيها الذين رفضوا تحيزها للمرأة وإهانة الرجل برغم حبهم لها كفنانة.

جاء ذلك بعد رسالة حورية فرغلي، للمتنمرين عليه التي قالت لهم أن كلامهم الذين يكتبوه في التعليقات يذبحها، حيث شبهها البعض بمايكل جاكسون بسبب العمليات التي أجرتها في أنفها.

الجدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي، يعرض لها حاليًا عبر قناة “MBC مصر” ومنصة “شاهد” الموسم الأول من مسلسلها الجديد “أيام”، وهو مسلسل مكون من 45 حلقة يتم عرضه على ثلاثة مواسم كل موسم مكون من 15 حلقة.

مسلسل “أيام” بطولة: حورية فرغلي، وشيري عادل، وندى موسى، ورياض الخولي، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: محمد أسامة، وإنتاج: صادق الصباح.