الفنانة ميريام فارس تثير الجدل في إطلالتها الأخيرة على شاطئ البحر

ظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الجمعة، بصورة شبه عارية تقريبا على الشاطئ، ونشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أثارت جدلاً كبيراً، تعرضت للإنتقادات كبيره وجهت لها، ولم تتأثر الفنانة ميريام فارس، ونشرت صوره من جديد تثير الصدمة لجمهورها، حيث ظهرت بالصورة بشعر قصير على غير المعتاد.

إطلالة الفنانة ميريام فارس على شاطئ البحر الجديدة تثير الجدل

والمثير للجدل في إطلالتها أنها ظهرت بشعر قصير، حيث لم تعود جهورها على ظهور بشعر قصير، مما تعرضت لإنتقادات كبيرة من قبل جمهورها.

حيث ارتدت الفنانة ميريام فارس في إطلالتها الجديدة بنطلون جينز، وتيشيرت كاشف عن بطنها، والجزء العلوى من جسمها، وصور أخرى ظهرت بها بالبكيني، على شاطئ البجر في عطلتها الصيفية.

جاءت بعض الإنتقادات على إطلالتها كالتالي:”صورة مالها أي لازمة”، “مبسوطة بحالك”، “خافي الله”، “مو حلو”، “شو هاد”، “صورة وقحة عيب عليكي”، ” تحاولي لفت الانتباه في جسدك”، وغيرها من التعليقات، رغم ذلك لم تتأثر الفنانة ميريام فارس.

والجدير بالذكر أن الفنانة ميريام فارس قد أثارت أزمة كبيره مع جمهورها المصري، في تصريحها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب العربية أنها أصبحت “ثقيلة على مصر”، مما تعرضت لهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، ومن قبل عدد من الفنانين، هذا الأمر دفع الفنانة ميريام فارس إلى الإعتذار عن طريق فيديو نشرته على حسابها الرسمي على “الإنستقرام”.