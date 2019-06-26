اخر ظهور للفنانه ايمان الطوخى وعلامات التقدم فى السن تظهر عليها ولكن لاتزال جميله..وصور نادره لها

الفنانه الجميله ايمان الطوخى هى احد اجمل الفنانات التى ظهرن فى الفتره ما بين الثمانينات التسعينات وبذغ نجمها اولا فى الغناء وقدمت بصوتها الجميع الذى عشقه الجميع عدد لا بأس بيه من الالبومات الغنائه وبعدها دخلت عالم التمثيل واثبتت انها صاحبه موهبه فنيه متكامله نالت اعجاب الكثير.

تخرجت الفنانه المعتزله ايمان الطوخى من كليه الاعلام جامعه القاهره قسم اذاعه وتليفزيون واثبتت خلال مشوارها الفنى الذى امتدا طوال عشرون عام انها من احسن فانات جيلها، وخلال مشوارها الفنى الذى انتها بعتزالها الفن عام 2003 كانت قد قامت 8 مسلسلات تليفزيونيه اما فى السينما فالديها 5 افلام فى رصيدها ونذكر بعض اعمالها التى لا ينسها الجمهور المصرى والعربى لأيمان الطوخى مسلسل رافت الهجان والف ليله وليله وبوابه الحلوانى كوكى كاك اما السينما نذكر منها دماء على الاسفلت والحكم اخر الجلسه و بيت الكوامل وغيرها من الاعمال الناجحه.

وفى لقاء نادر للأيمان الطوخى قبل اختفائها عن الساحه قالت ان سبب اعتزالها “الدخلاء على مهنه الفن اساءوا الى الفنانين الحقيقيين مما ادى الى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط”.

وهذه صور نادره لها من بعض كوليس اعملها

الجدير بذكر أن الفنانة إيمان الطوخي ولدت في يوم 11 يناير عام 1958 وهي ابنة الفنان والإذاعي الكبير محمد الطوخي. تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة عام 1980، و الفنانة المعتزلة أيمان الطوخي قامت بعمل ألبوم مميز في أوائل التسعينيات مع الملحن محمد ضياء وهو ألبومها الذي احتوى على أشهر أغنياتها «النظرة الأولى»، والتي كانت سببا في تقرب إيمان من ضياء وتمت خطبتها لمدة ثلاث سنوات.

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