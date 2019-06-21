إيجابيات و فوائد الزواج المبكر

قبل ثماني سنوات من الآن، حين كان عمري عشرون سنة، كنت أتمنى أن أتزوج و أتذوق طعم الحياة الزوجية، و كانت و لا زالت لدي نظرة جميلة للحياة الزوجية، تلك الحياة التي تجمع بين اثنين تحت سقف واحد، حياة مليئة بالمحبة و الحنان و التفاهم، و لازلت أتذكر استغراب أصدقائي و الكثير من الناس من رغبتي في الزواج و كيف كانوا ينظرون إلى الزواج و كأنه فخ

للأسف لم يُكتب لي الزواج في ذلك العمر بسبب الظروف المادية، و بصراحة كل السنوات التي لم أتزوج فيها بعد عمر العشرين سنة، بالنسبة لي هي سنوات ضائعة نوعا ما و حُرِمتُ فيها من شيء ما، فأنا من الذين يفضلون الزواج المبكر، و أنصح كل من لديه القدرة على تحمل المسؤولية أن يحاول ما أمكن الزواج في سن مبكرة، و نصيحتي هذه ليست من فراغ، فالزواج المبكر له عدة إيجابيات و فوائد

فوائد الزواج في سن مبكر :

الإستمتاع بالحياة الزوجية أطول مدة ممكنة

ما أجمل أن تعود إلى المنزل في المساء متعبا من العمل، فتفتح زوجتك الباب و على ثغرها ابتسامة تنسيك تعب اليوم، ما أجمل أن تترك الدنيا كلها ورائك و تنسى العالم للحظات و تسكن إليها … الحياة الزوجية مليئة بالمواقف و اللحظات الرائعة، فكل ما يلزم هو شخصان يحبان بعضهما البعض، و يغمضان عيناهما أحياناً عن أخطاء بعضهما البعض، و إن وقع خلاف بينهما يحاولان إصلاحه بالحوار و بهدوء، و إن أخطأ أحد في حق الآخر يعترف بخطأه و يعتذر بكل تواضع، و الآخر يسامحه بقلب أبيض

فارق السن بينك و بين إبنك سيكون صغيراً

من بين إيجابيات الزواج في سن مبكرة هو أن فارق السن بينك و بين ابنك سيكون صغيراً، و يمكنك أن تتعايش و تتعامل معه كما لو أنه صديقك، إضافة إلى أن جيلك و جيله سيكونان متقاربان، الشيء الذي قد يسهل عليك فهمه، بينما إن تزوجت في سن متأخرة فبعد سنوات سوف تبدوا و كأنك جده و لست أبوه

الفرصة للزواج مرة أخرى في حال فشل الزواج الأول

إن دخلت قغص الزوجية صغيراً و في حالة فشل زواجك ( و هذا ما لا نتمناه ) فسيكون لازال أمامك الوقت لتدارك الموقف و البحث عن شريك آخر و البدء من جديد، بينما إن تزوجت و أنت تبلغ من العمر أكثر من ثلاثون سنة، و لنفرض أن زواجك دام سنتين ثم انتهى بالطلاق، فهذا يعني أنك خسرت سنتين من عمرك و أنت أصلاً عمرك تجاوز الثلاثون، ففي هذه الحالة سيكون الوقت متأخرا نوعاً ما للبحث عن إمرأة أخرى و البدء من الصفر، فحصول مشاكل زوجية كبيرة لشخص تزوج في سن متأخرة من العمر أشبه بارتكاب خطأ دفاعي في مربع العمليات

التغلب على الفتن و تجنب العلاقات المحرمة

في زمن أصبحت فيه الفتن مثل الوباء منتشرة في جميع الأرجاء، و أصبح من السهل الوصول لأجساد النساء ( لا أُعَمّم )، أصبح من الصعب على الشخص تجنب العلاقات المحرمة أمام كل هذه الإغواءات، و بما أن الغريزة الجنسية تبدأ في سن مبكرة فهذا يعني أن فرصة وقوع العلاقات المحرمة تبدأ أيضاً في عمر مبكر، خصوصا و أنه في زماننا هذا تلك الأشياء أصبحت سهلة المنال، و أفضل حل هنا هو الزواج، ففي الزواج يمكنك أن تفعل كل ما تشاء و تستمتع بحياتك و تلبي رغباتك بكل حرية

التشجيع على العمل و اكتساب القدرة على تحمل المسؤولية

الكثير من الشباب تجده متكاسلا في العمل أو في البحث عن عمل، و لكن عندما يتزوج الشخص فسيصبح مجبرا على الخروج للعمل أو للبحث عنه، لأنه ستصبح لديه زوجة و يجب عليه تحمل مسؤوليتها، ( أفضل أن يقوم الشخص بالخروج للعمل بسبب محبته لزوجته و رغبته في الإهتمام بها و ليس لأنه مجبر على ذلك أو لأنه فقط واجب عليه )

كانت هذه مجموعة من إيجابيات الزواج المبكر، و لكن رغم ذلك يبقى لكل شخص رأيه الخاص، و أعرف أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتمنون أو كانوا يتمنون الزواج في سن مبكرة و لكن هناك عدة أسباب حالت دون ذلك، و في الختام أتمنى أن يوفق الله كل من يرغب في الزواج و يجمعه بمن يحب في الحلال

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