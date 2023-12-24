أسامة عناني يستعد لطرح أغنية “يا صباح النعنشة” في احتفالات رأس السنة

يستعد المطرب الشاب أسامة عناني والشهير بـ “نعناعي” لطرح أغنيته الجديدة ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية 2024 مشيرًا بأن الأغنية تحمل اسم “يا صباح النعنشة”.

أغنية يا صباح النعنشة

وأوضح نعناعي بأنه سعيد لطرح أغنية “يا صباح النعنشة” في رأس السنة الميلادية، مشيرًا بأنه طرح هذه الأغنية بعدما حققت الأغاني التي طرحها مؤخرًا نجاحًا كبيرًا منها أغنية “صيفنا خلاص” وأغنية “أنتخ” وأغنية “هوريكو”.

نقابة المهن الموسيقية

وفي سياق آخر أشاد المطرب “نعناعي” بموقف نقابة المهن الموسيقية في دعم كافة المواهب الشبابية وتقديم كافة أوجه الدعم للفنانين الجدد سواء الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق أو الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين الحالي.