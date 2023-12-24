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أسامة عناني يستعد لطرح أغنية “يا صباح النعنشة” في احتفالات رأس السنة

صلاح عريان

يستعد المطرب الشاب أسامة عناني والشهير بـ “نعناعي” لطرح أغنيته الجديدة ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية 2024 مشيرًا بأن الأغنية تحمل اسم “يا صباح النعنشة”.

أغنية يا صباح النعنشة

وأوضح نعناعي بأنه سعيد لطرح أغنية “يا صباح النعنشة” في رأس السنة الميلادية، مشيرًا بأنه طرح هذه الأغنية بعدما حققت الأغاني التي طرحها مؤخرًا نجاحًا كبيرًا منها أغنية “صيفنا خلاص” وأغنية “أنتخ” وأغنية “هوريكو”.

المطرب نعناعي

نقابة المهن الموسيقية

وفي سياق آخر أشاد المطرب “نعناعي” بموقف نقابة المهن الموسيقية في دعم كافة المواهب الشبابية وتقديم كافة أوجه الدعم للفنانين الجدد سواء الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق أو الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين الحالي.

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عن الكاتب:
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صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

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