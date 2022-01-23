أحمد حلمي يتجاهل الهجوم على منى زكي.. والجمهور: شوف المدام يا بيه!

تجاهل النجم أحمد حلمي، الهجوم على زوجتها النجمة منى زكي، بعد مشاهدها الجريئة وألفاظها الخارجة في فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي تم طرحه الخميس الماضي عبر منصة “نتفليكس”.

ونشر حلمي، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” صورة طريفة برفقة نجله، وعلق عليها قائلًا: “مطرح ما بحط راسي بيحط رجليه”.

ولم يتوقع حلمي، أن يتعرض هو الأخر لموجة من الانتقادات والسخرية التي نالت بسبب فيلم زوجته الأخير المثير للجدل، وجاءت التعليقات على الصورة التي نشرها كالتالي: “شوف المدام يا بيه بتعمل إيه؟”، و”إحنا في مجتمع شرقي يا حلمي ما تبقاش دلدول”، و”ركز مع زوجتك في اختيارات أعمالها هام من كل شيء”، و”عمل منى الأخير سقطة في تاريخها وتاريخك الفني للأسف صدمة”.

أصحاب ولا أعز” هو فيلم من إنتاج “نتفليكس” مأخوذ من الفيلم الإيطالي “غرباء بالكامل”، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء، يقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن يتم قراءة الرسائل والمكالمات الجديدة أمام الجميع، فتتحول اللعبة الشيقة إلى كشف الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد.

بطولة: نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وجورج خباز، وفؤاد يمين، من تأليف: فيليبو بولونيا، وإخراج: وسام سمايرا.