أبرز تصريحات رانيا يوسف على etc: أحب ارتداء المايوه والشورت.. ومعنديش خطوط حمرا في التمثيل!

حلت النجمة رانيا يوسف، ضيفة على الإعلامية إنجي أنور، ببرنامجها “مصر جديدة” الذي يذاع عبر قناة “etc”.

وأدلت رانيا، خلال الحلقة بتصريحات أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها للانتقادات والسخرية من قبل المتابعين.

وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل:

شهرتي الفنية بسبب مجهودي وحبي للمهنة.

مشواري الفني ممتع ومثير ولطيف.

لا مانع من القبلات بالسينما ومعنديش خطوط حمرا في التمثيل.

أحب ارتداء المايوه والشورت في الصيف.

أنا ست ليبرالية مع بناتي ولا أملكهم.

بنتي طلبت مني تلبس الفستان اللي من غير بطانة ولبس الفستان كان قراري.

بعد 3 زيجات قراري نهائي حرمت أتجوز مرة تانية.

مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة.

برجع يوميًا 5 الفجر من الشغل.

الحب عندي قضاء وقت ممتع وإضافة عاطفية ومعنوية.

الجمهور مسميني على الانستجرام البطل والوحش.

دايمًا معايا شنطة مخصوصة للحمام.

معنديش مشكلة إن الجمهور يقول عليا فنانة إغراء.

رانيا يوسف، هي ممثلة مصرية من مواليد 1 ديسمبر 1973، حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

عملت رانيا، بعد تخرجها كعارضة أزياء، وبدأت مشوارها الفني من خلال ظهورها في مجال الإعلانات، قبل أن تتجه للتمثيل.

تزوجت رانيا، عدة مرات الأولى من المنتج محمد مختار، والذي أنجبت منه ابنتين (ياسمين، ونانسي)، والأخيرة من رجل الأعمال طارق عزب، الذي انفصلت عنه في 2018