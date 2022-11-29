“Metro this way”.. تفاصيل ترند مونديال قطر 2022

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، مقاطع فيديو تخطت ملايين المشاهدات، لشاب يجلس على كرسي بالقرب من سوق واقف بالرياض، يمسك بميكروفون ويرتدي كف كبير، ويردد “Metro this way”، ليرشد الجمهور والأجانب لاتجاه المترو.

الشاب يدعى “أبو بكر عباس” صاحب الـ ٢٣ سنة من كينيا، والتي طرقت الشهرة بابه بتفاعل المشجعين مع أسلوبه في إرشادهم إلى المترو، حيث قاموا بمحاكاته.

وتحولت عبارته المميزة “مترو” إلى ترند مونديال قطر 2022، من خلال تداول مقاطع الفيديو الخاصة به، وتفاعل الجمهور من كافة انحاء العالم ممن حضروا لمتابعة مباريات كأس العالم.

وأصبحت الجماهير تذهب إليه ليرددوا جملته الشهيرة “Metro this way” ويتفاعلوا ويسجلوا مقاطع الفيديو معه، حتى أن “الشيف بوراك” سجل فيديو وهو يقوم باستعراض الطعام أمام الشاب وهو يردد “Metro” وسط تفاعل كبير من الحضور.

ومن جانبه قام الشاب الكيني بإطلاق حساب خاص به على تيك توك باسم “metro_man001” والتي جصدت آلاف المتابعين وملايين المشاهدات في وقت قياسي.

وتم تكريم رجل المترو في ملعب البيت، وقاموا بين الشوطين بإعطائه ميكروفون وردد “Metro” وتفاعلت معه جماهير الإستاد ورددوا “This way”.