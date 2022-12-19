صورة نادرة لمي العيدان تثير الجدل.. والجمهور: متجوزة وانتي عندك 16 سنة واحد قد جدك؟

أثارت صورة نادرة للإعلامية الكويتية مي العيدان، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية.

وهي الصورة التي نشرتها مي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “صورة لأول مرة أنشرها في أول أيام زواجي من علي المفيدي”.

وأضافت: “كنت بعمر الـ ١٦ عامًا.. تزوجنا عن حب.. وعشنا مع الحب.. وعندما افترقنا بعد ١١ عامًا ظل أيضا بيننا الحب وقبله الاحترام.. فمن يلتقون على الحب لا يدخل الكره بينهم.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك”.

وتعرضت مي، للانتقادات الشديدة من قبل المتابعين الذين أبدوا اندهاشهم من عمرها حين تزوجت، حيث أنها كانت قاصر وتزوجت من رجل يكبرها بأكثر من 20 عامًا، وجاءت التعليقات كالتالي: “كيف تزوجتي وين القانون؟! وانتِ اصغر من 18!”، و”زواج قاصر مع فرق العمر”، و”عن حب اجل كلنا مصدقين”، و”الله يرحمه مبين كبير عليج كد ابوج لكن الله يعلم بالظروف وكتها”، و”شعجب وافقتي عليه وهوه اكبر منج بهواي ليش”، و”متجوزة وانتي عندك 16 سنة واحد قد جدك؟”، و”يا استاذه مي معقوله في هذا العمر الشخص الكبير يحب والعكس كذلك احس غريبه ومابي افسر على مزاجي لان حرام”، و”١٦ صغيرة مره المفروض مافيه زواج للبنت قبل ١٨”، و”يمكن تزوجتيه من شان تحصلين على الجنسيه”.