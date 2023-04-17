“الكهرباء” الكويتية: بدء استقبال طلبات إيصال التيار لمدينة المطلاع السكنية

بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، بتنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربائي إلى مدينة المطلاع السكنية الضاحية N11، وذلك بعد انتهاء الأعمال الإنشائية في المنطقة.

وقد أعلنت الوزارة عن بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل في المدينة، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل محطة 19 تحويل ثانوية بالمنطقة، والتي ترتبط بمحطة التحويل الرئيسية المطلاع 4D.

وأشارت الوزارة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، إلى أن التشغيل تم بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن المتوقع استقبال الطلبات لعدد 765 قسيمة، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة.

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تعلن الوزارة عن البدء باستقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لضاحية N11 من مدينة المطلاع السكنية #وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/gCzM4DAtiO — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) April 16, 2023

ويتضمن المشروع تركيب أعمدة الكهرباء والشبكات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي إلى المنازل، بالإضافة إلى توفير محطات تحويل ثانوية ورئيسية لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر ومنتظم.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لتحسين البنية التحتية للكهرباء وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء الكويت.

وتعد مدينة المطلاع السكنية الضاحية N11 واحدة من المشاريع السكنية الحديثة في الكويت، وتتميز بموقعها المتميز في منطقة المطلاع، وهي منطقة حيوية تضم العديد من المرافق الحيوية والخدمات العامة، مما يجعلها وجهة جذابة للعيش والاستثمار.

ويتوقع أن يساهم توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر في تعزيز الاستقرار السكني والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك