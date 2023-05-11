طيران الإمارات تطلق صندوق استدامة بعد تحقيقها لأرباح سنوية تبلغ 3 مليارات دولار

حققت مجموعة الإمارات أرباحًا سنوية بلغت قيمتها 10.9 مليار درهم أي ما يعادل 3 مليارات دولار مما أدى إلى استعادة شركة طيران الإمارات شبكتها وحيويتها مرة أخرى بعد الركود الناتج عن الوباء الذي ضرب العالم؛ فهي أكبر شركة طيران في العالم لمسافات طويلة.

طيران الإمارات تحقق أرباح سنوية ضخمة

أكدت طيران الإمارات أنها ستدفع لمالكها مؤسسة دبي للاستثمار توزيعات نقدية تبلغ 4.% مليار درهم عن العام الذي انتهى في مارس لعام 2022، وذلك بجانب سداد الديون التي حصلت عليها خلال الوباء بقيمة 3 مليارات درهم بشكل مبكر، وأشار أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات في بيان له إن الشركة لم تتوقع أرباحًا بهذا الشكل للعام الثاني على التوالي في السنة المالية التي بدأت في شهر إبريل.

كذلك فقد ارتفع الطلب على السفر الجوي الطويل مما ساهم في رفع قيود السفر المفروضة خلال الوباء أو ما يُسمى بالسفر الانتقامي، وأضافت طيران الإمارات في بيانها إن دبي شهدت زيادة في عدد زوارها الدوليين بما يقارب 97% خلال عام 2022، كما أنها اختتمت العام بأعلى رصيد نقدي لها بلغ قيمته 42,5 مليار درهم.

أضافت أن لها عدد من الطلبات المتأخرة الخاصة بشركة “بوينغ” خاصة طائرات 777X القادمة حيث إنها تخطط إدخالها إلى الخدمة مع صيف 2025، بجانب طراز إيرباص A350 على أن يتم استلامها مع أغسطس من العام القادم، كذلك قد أضاف تيم كلارك الرئيس التنفيذي للشركة أن شركة النقل تخطط لتوفير المزيد من الطلبات خلال الأشهر القادمة وتطلع إلى تأمين فترات التسليم، فمن الجدير بالذكر أن شركات الطيران على مستوى العالم تسعى لبناء أساطيلها.

صندوق استدامة

كشفت طيران الإمارات عن تخصيصها مبلغ 200 مليون دولار لصندوق أبحاث يركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في الطيران التجاري حيث إن تحقيق هدف الوصول إلى انبعاثات بصافي صفري لن يكون متاحًا بالخيارات المتاحة في الوقت الحالي، وأضاف كلارك أن أكبر عائق أمام تقليل شركات الطيران من حيث تأثيرها على البيئة هو الوقود.

كما ذكرت الشركة أن الأمور سيتم إنفاقها على مدار 3 سنوات وأنها ستحدد شراكات مع بعض المؤسسات المعنية بتقنيات الطاقة والوقود، وأضاف كلارك أن الشركة تتبنى ممارسات بيئية حتى يتم إيجاد حلول وقود بديلة مما يشمل استخدام وقود الطيران المستخدم في الوقت الذي يسمح بذلك.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” يقدر أن إنتاج وقود الطيران المستدام على مستوى العالم سيفي بما يوازي 2% من احتياجات قطاع الطيران بحلول 2025، فوقود الطيران المستدام ينتج بكميات ضئيلة من مواد خام أولية مثل فضلات الحيوانات وزيوت الطهي حيث إنه يتكلف ما يزيد عن سعر الوقود التقليدي للطائرات بما يتراوح بين مثلين وخمسة أمثال.

طيران الإمارات أعلنت عن نتائجها المالية السنوية .. أرباح 10.9 مليار درهم .. عوائد 119.8 مليار درهم .. الركاب 43 مليون راكب .. و102 ألف موظف … أكثر عام ربحية على الإطلاق بعد إحدى أسوأ الأزمات العالمية التي مرت على قطاع الطيران العالمي في آخر 3 سنوات .. طيران الإمارات تمثل روح… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 11, 2023