زيزي عادل لوالدها: عرفت إنك دلوقتي بتتباهى بيا بين الأموات

أسامة مقلد

عبرت المطربة المعتزلة زيزي عادل، عن اشتياقها لوالدها الراحل بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

زيزي عادل لوالدها: عرفت إنك دلوقتي بتتباهى بيا بين الأموات

وقالت زيزي، في منشورها أنها كانت تتمنى أن يكون والدها الراحل موجود معها حاليًا، ويدعي لها مثل باقي الناس الذين يدعون لها، وتراه مبسوط وفخور بها أمام الناس.

وأضافت زيزي: “وأنا سألت وعرفت إنك دلوقتي بتتباهى بيا بين الأموات.. وطول ما أنا ربنا راضي عني وببعد عن أي فعل يغضبه فأنا بخير طول ما أنت بخير يا حبيبي”.

وتابعت زيزي: “عارفة إني شيلت من عليك حِمل كبير، و10 سنين من غير ما أشوفك، وحشتني، وحشني أسمع صوتك، وأتكلم معاك”.

“بعد اعتزالها للتقرب من الله”.. معلومات قد لا تعرفها عن زيزي عادل: لحنت أغنية وهي طفلة حصدت بها 3 جوائز

واختتمت زيزي، منشورها بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، وطالبت محبيها أيضًا بالدعاء له في هذه الأيام المباركة.

الجدير بالذكر أن المطربة زيزي عادل، قد أعلنت اعتزالها بشكل نهائي في منتصف رمضان الجاري، من أجل التقرب إلى الله، مؤكدة أن الفن كان مصدر دخلها الوحيد، ولكنها تركته وهي تعلم أن الله سيرزقها ويعوضها خيرًا.

Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.