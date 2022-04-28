زيزي عادل لوالدها: عرفت إنك دلوقتي بتتباهى بيا بين الأموات

عبرت المطربة المعتزلة زيزي عادل، عن اشتياقها لوالدها الراحل بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وقالت زيزي، في منشورها أنها كانت تتمنى أن يكون والدها الراحل موجود معها حاليًا، ويدعي لها مثل باقي الناس الذين يدعون لها، وتراه مبسوط وفخور بها أمام الناس.

وأضافت زيزي: “وأنا سألت وعرفت إنك دلوقتي بتتباهى بيا بين الأموات.. وطول ما أنا ربنا راضي عني وببعد عن أي فعل يغضبه فأنا بخير طول ما أنت بخير يا حبيبي”.

وتابعت زيزي: “عارفة إني شيلت من عليك حِمل كبير، و10 سنين من غير ما أشوفك، وحشتني، وحشني أسمع صوتك، وأتكلم معاك”.

واختتمت زيزي، منشورها بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، وطالبت محبيها أيضًا بالدعاء له في هذه الأيام المباركة.

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الجدير بالذكر أن المطربة زيزي عادل، قد أعلنت اعتزالها بشكل نهائي في منتصف رمضان الجاري، من أجل التقرب إلى الله، مؤكدة أن الفن كان مصدر دخلها الوحيد، ولكنها تركته وهي تعلم أن الله سيرزقها ويعوضها خيرًا.