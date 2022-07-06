سعر الين الياباني اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الين الياباني اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بشكل نسبي مسجلًا متوسط سعر 14 قرشًا للبيع والشراء.

وفيما يلي نستعرض سعر الين الياباني اليوم مقابل الجنيه المصري:

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الين الياباني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري 00.1390 للبيع، و00.1370 للشراء.

كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك إيجي بنك 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

بنك الكويت الوطني NBK:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك الكويت الوطني 00.1390 للبيع، و00.1370 للشراء.

ميد بنك MID:

سجل سعر الين الياباني اليوم في ميد بنك 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

بنك بلوم مصر:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك بلوم مصر 00.1480 للبيع، و00.1470 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

التجاري وفا بنك:



سجل سعر الين الياباني اليوم في التجاري وفا بنك 00.15 للبيع، و00.1489 للشراء.