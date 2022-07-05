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سعر الين الياباني اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

واصل سعر الين الياباني اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 استقراره أمام الجنيه المصري، بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

سعر الين الياباني اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الين الياباني اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الين الياباني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري 00.1390 للبيع، و00.1370 للشراء.

  • كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 00.1460 للبيع، و00.1450 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر 00.1390 للبيع، و00.1370 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك إيجي بنك 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

  • بنك الكويت الوطني NBK:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك الكويت الوطني 00.1370 للبيع، و00.1340 للشراء.

  • ميد بنك MID:

سجل سعر الين الياباني اليوم في ميد بنك 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

  • بنك بلوم مصر:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك بلوم مصر 00.1480 للبيع، و00.1470 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الين الياباني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 00.1390 للبيع، و00.1380 للشراء.

  • التجاري وفا بنك:

سجل سعر الين الياباني اليوم في التجاري وفا بنك 00.15 للبيع، و00.1489 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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