رئيس جامعة قناة السويس يستقبل لجنه قطاع الآداب بالأعلى للجامعات

استقبل رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، صباح أمس الثلاثاء، وفد لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتورة زينب عفيفي رئيس اللجنة، وعميد كلية الآداب بالقاهرة السابق الدكتور أحمد الشربيني، وعميد كلية الآداب بدمياط الدكتور عطية القولي، الذي زار الجامعة وتفقد في معهد الدراسات الافرواسيوي، وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة ماجدة هجرس، وعميد معهد الدراسات الافرواسيوي الدكتور محمد سعد زغلول، وعميد كلية الآداب الدكتور عادل السعدني، وعميد كلية الألسن الدكتور حسن رجب، ومستشار رئيس الجامعة لمعهد الدراسات الافرواسيوي الدكتور حسن يوسف، وتهدف الزيارة إلى تقييم الاحتياجات المالية والبشرية للمعهد، والاطلاع على سجلات الدراسات العليا والدكتوراه للمقيدين في المعهد.

لقاء حواري

وكان رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، قد استقبل المدير العام بجهاز شئون البيئة رئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، إذ أتى تلك اللقاء في إطار اللقاء الحواري المنعقد بجامعة القناة والذي يحمل عنوان التغيرات المناخية والقدرة على التكيف، وخلال اللقاء أشار الدكتور ناصر مندور إلى أنه في حين تسليم الدولة المصرية رئاسة الدورة 27 بمؤتمر الدول الأطراف بالتنسيق مع الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 شرم الشيخ 2022، جعلت مصر في أولى اهتماماتها وجهودها قضية تغير المناخ، وذلك نتيجة أن موقعها يقع في أكثر المناطق بالعالم تأثرا بالتغيرات المناخية.

كما رأت القيادة المصرية مدى أهمية دور مصر المؤثر تنظيم العمل الجماعي الدولي في هذا الشأن، والجدير بالذكر أنه خلال 2015 و 2016، تولى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة المهتمين بتغير المناخ، وحينها أطلق الرئيس مبادرتين إفريقيتين ذاتا أهمية كبيرة، إذ تهتم المبادرة الأولى بالطاقة المتجددة بأفريقيا، بينما المبادرة الثانية تهتم بدعم جهود التكيف في القارة، بالإضافة إلى أن مصر أيضا ترأست مجموعة السبعة وسبعين، والصين بمفاوضات تغير المناخ، وفي تلك الفترة ترأس مصر مؤتمر الدول الأطراف المنعقد باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في شهر نوفمبر 2022 بمحافظة شرم الشيخ.