هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” تنظم ندوة حول مفهوم مكتب إدارة المشاريع وأهميته

أعلن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنظيم ندوة مجانية حول مفهوم وأهمية مكتب إدارة المشاريع، وذلك اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر عبر الإنترنت، وتوضح الندوة فوائد وأهمية مكتب إدارة المشاريع ودوره في مساعدة المنظمات للعمل على رفع كفاءة المشاريع، كما ستناقش أيضا هياكل وأشكال مكتب إدارة المشاريع المتنوعة، والفرق بين المكتب التقليدي، وكيفية تنفيذ منهجية “أجايل” في إدارة المشاريع، وطريقة متابعة أداء المكتب والأطر الحديثة المتنوعة التي تستخدم لبناء مكتب إدارة المشاريع وتقييمه عن طريق إطار CB-PMO.

توقيع اتفاقية تعاون

يشار إلى أنه هناك مجموعة واسعة من الفوائد التي يوفرها مكتب إدارة المشاريع (PMO)، مثل توحيد العمليات وإدارة الموارد، وتحديد أولويات المشروع، وتطوير فريق المشروع وغيرها الكثير، وعلى صعيد آخر، كشفت شركة “ماجد الفطيم للحلول الشاملة”، الأربعاء الماضي، عن توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وذلك بهدف تعزيز نطاق عمل مركز الحلول الشاملة التابع لشركة “ماجد الفطيم للحلول الشاملة”، ومن جهته قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توقيع الاتفاقية مع شركة “ماجد الفطيم للحلول الشاملة” جاء ضمن مجموعة من الاتفاقيات مع 29 شركة عالمية تهدف إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل للشباب المصرى لخدمة جميع الأسواق العالمية بقيمة تصديرية تبلغ مليار دولار كل عام.

وأضاف طلعت، أن مصر تتمتع بالكثير من المقومات التي تؤهلها لتصل إلى ريادة عالمية في هذه الصناعة العالية القيمة، ومن أهمها ما تتميز به من موقع جغرافي يربط بين الشرق والغرب ويتوسط قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، وامتلاكها لبنية تحتية رقمية قوية، وكذلك إطار تشريعي داعم ومواكب لنمو هذه الصناعة على الصعيد العالمي، ووجود قاعدة عريضة من الكفاءات الشابة التي تتميز بإتقانها للكثير من اللغات حول العالم، والمؤهلة باحترافية لخدمة عملاء الشركات العالمية في أكثر من 100 دولة وبنحو 20 لغة مختلفة، انطلاقاً من مصر.