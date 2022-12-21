محافظ الشرقية يحيل 28 من العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إحالة العاملين المقصرين في المنشآت الخدمية المتنوعة للتحقيق لعدم تواجدهم في مقر عملهم والتقصير في توفير الخدمات للمواطنين، مشدداً على أهمية الإستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور بشكل مفاجئ على المنشآت الخدمية المتنوعة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، ورفع مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام عبده سالم، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية في مراكز أبو حماد وأبو كبير وكفر صقر لمتابعة سير وانتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٤ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة نزلة العرين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، وتم التدوين مقابل أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما أسفرت أعمال اللجان أيضاً عن عدم تواجد 14 من العاملين في مقر الوحدة الصحية بقرية الأسدية التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد، وتم التدوين مقابل أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد ٢ من العاملين في مقر الوحدة الصحية بقرية أولاد موسي التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير، وتم التدوين مقابل أسمائهم بما يفيد ترك العمل، بالإضافة إلى عدم تواجد ٨ من العاملين بمقر مستشفي حميات قرية سنجها التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، وتم التدوين مقابل أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وقرر محافظ الشرقية إحالة جميع العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.