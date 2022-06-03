محافظ الشرقية يعلن توريد 606 طن قمح للصوامع والشون بالمحافظة حتى الآن

تستمر صوامع وشون محافظة الشرقية، في استقبال القمح من قبل الموردين والمزارعين في كافة مراكز المحافظة، والتي يبلغ عددها ٥٥ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تم إعدادها وتجهيزها لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، ومن جهته أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية التي تم توريدها إلى الصوامع والشون في المحافظة وصل حتى الآن إلى ٦٠٦ ألف و٢٠ طن و٩٣٧ كيلو قمح، مشيراً إلى انتهاء موسم الحصاد للمساحة المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بنطاق دائرة المحافظة وقدرها ٤٢٣ ألفا و٢٢٢ فدان.

وشدد محافظ الشرقية، على أهمية التأكد من تمهيد الطرق التي تؤدي إلى شون وصوامع وهناجر التخزين في كافة أنحاء المحافظة، وذلك لتسهيل الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، لافتاً إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الاجهزة، للتعامل الفوري مع العقبات وإزالة أية معوقات قد تطرأ خلال عمليات توريد المحصول على مستوى المحافظة، مشيداً الدور الذي قامت به مديريتي الزراعة والتموين، بشأن متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين في كافة أنحاء المحافظة، وعملهم على سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

تكثيف أعمال المتابعة

كما وجه الدكتور ممدوح غراب، الجهات المعنية بإزالة جميع العقبات التي تواجه المزارعين أثناء عملية توريد الأقماح للشون والصوامع للحصول على أكبر كمية توريد هذا العام، مؤكدا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، وكذلك تفعيل دور اللجان التي تم تكليفها باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بأفضل الطرق، وكذلك التأكد من جودة الأقماح التي يتم توريدها وفرض الرقابة اللازمة على حركة التداول.